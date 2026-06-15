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Легенда збірної Нідерландів очолить Феєнорд

Олег Дідух — 15 червня 2026, 14:37
Легенда збірної Нідерландів очолить Феєнорд
Джованні Ван Бронкхорст
Getty Images

Новим головним тренером роттердамського Феєнорда стане легендарний у минулому захисник збірної Нідерландів Джованні Ван Бронкхорст.

Про це повідомляє Фабрціо Романо.

На цій посаді він замінить свого експартнера по збірній Нідерландів Робіна Ван Персі, який очолював команду з лютого 2025 року. Його було звільнено 7 червня.

Під керівництвом Ван Персі Феєнорд у сезоні-2025/26 посів друге місце в чемпіонаті Нідерландів, відставши від чемпіона, ПСВ Ейндховен, на 19 очок.

Сам Ван Бронкхорст раніше вже очолював Феєнорд у 2015 – 2019 роках. Після того він також працював головним тренером Гуанчжоу, Рейнджерс і Бешикташа. Влітку минулого року увійшов у тренерський штаб Арне Слота в Ліверпулі.

Ван Бронкхорст є вихованцем Феєнорда, в якості гравця виступав за клуб у 1993 – 1998 і 2007 – 2010 роках.

Феєнорд Джованні ван Бронкгорст

Феєнорд

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