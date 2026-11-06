Їм потрібно було підштовхувати один одного: легенда МЮ – про конкуренцію Роналду та Мессі

Колишній захисник Манчестер Юнайтед Ріо Фердінанд розповів про вплив очного протистояння між Кріштіану Роналду та Ліонелем Мессі на прогрес обох футболістів.

Своїми думками він поділився на власному ютуб-каналі.

"Чи досягнув би Кріштіану всього того, чого зміг, якби не було Мессі? Запевняю вас: кожен із них після забитого гола на вихідних або в матчі за збірну вмикав телевізор чи брав телефон, щоб подивитися, чого досяг інший. Їм потрібно було підштовхувати один одного, вони потребували один одного. На мою думку, без цього жоден із них не показав би таких статистичних результатів. Я щиро в це вірю", – заявив Фердінанд.

Зазначимо, що цієї осені легендарні гравці завершили свої міжнародні кар'єри. Аргентинець в останньому матчі за збірну забив гол і віддав дві результативні передачі.

Натомість португалець пішов з національної команди зі скандалом. У вересні він самовільно покинув розташування збірної через конфлікт із головним тренером Жорже Жезушом.

Ситуацію намагались залагодити, але напередодні Роналду оголосив, що більше не зіграє за збірну. Він записав прощальне відео, в якому зізнався, що таке рішення далося йому нелегко.