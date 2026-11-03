Мессі відреагував на смерть іспанського нападника

Капітан Інтер Маямі Ліонель Мессі відреагував на трагічну смерть форварда Тенеріфе Хесуса де Мігеля.

У своєму Instagram аргентинський футболіст висловив підтримку родині та близьким гравця.

"Немає слів… Мої співчуття та багато сил усій його родині та друзям. Спочивай з миром", - написав Мессі.

Нагадаємо, що нападник Тенеріфе зіштовхнувся у центрі поля з голкіпером гостей Хесусом Овоно. Воротар Андорри невдало зіграв на виході та влетів Мігелю коліном у груди, за що отримав червону картку.

Нападник після цього інциденту потрапив до лікарні, де у нього зупинилося серце, а згодом стало відомо про його смерть.

Напередодні іспанські ЗМІ поширювали інформацію, що Овоно може бути притягнутий до кримінальної відповідальності. Такий сценарій можливий, якщо у діях воротаря будуть зафіксовані наміри завдати шкоди нападнику Тенеріфе.

За цим фактом Національна поліція Іспанії розпочала розслідування.