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Романо розповів, чи дійсно Мессі взимку може залишити Інтер Маямі

Денис Іваненко — 30 жовтня 2026, 12:50
Романо розповів, чи дійсно Мессі взимку може залишити Інтер Маямі
Ліонель Мессі
Getty Images

Відомий інсайдер Фабриціо Романо відреагував на чутки щодо можливого повернення Ліонеля Мессі до рідного Ньюеллс Олд Бойз у січні 2027 року.

Своєю інформацією він поділився в соцмережі X.

Італієць заявив, що нині жодних переговорів щодо цього не ведеться. Аргентинець повністю задоволений своїм становищем в Інтер Маямі, а його родина дуже комфортно почувається у США.

8-разовий володар "Золотого м'яча" має намір повністю відпрацювати чинний контракт із "чаплями", який розрахований до кінця 2028 року. Ба більше, Мессі може залишитися в команді й на довший термін, але це питання розглядатиметься пізніше.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні Ліонель провів 34 матчі за Інтер Маямі в усіх турнірах. У них легендарний футболіст забив 29 голів і віддав 15 результативних передач.

Нагадаємо, що Мессі у цьому році претендував на "Золотий м'яч". Напередодні відбулась церемонія нагородження й аргентинець посів підсумкове п'яте місце.

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