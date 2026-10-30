Романо розповів, чи дійсно Мессі взимку може залишити Інтер Маямі

Відомий інсайдер Фабриціо Романо відреагував на чутки щодо можливого повернення Ліонеля Мессі до рідного Ньюеллс Олд Бойз у січні 2027 року.

Своєю інформацією він поділився в соцмережі X.

Італієць заявив, що нині жодних переговорів щодо цього не ведеться. Аргентинець повністю задоволений своїм становищем в Інтер Маямі, а його родина дуже комфортно почувається у США.

8-разовий володар "Золотого м'яча" має намір повністю відпрацювати чинний контракт із "чаплями", який розрахований до кінця 2028 року. Ба більше, Мессі може залишитися в команді й на довший термін, але це питання розглядатиметься пізніше.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні Ліонель провів 34 матчі за Інтер Маямі в усіх турнірах. У них легендарний футболіст забив 29 голів і віддав 15 результативних передач.

Нагадаємо, що Мессі у цьому році претендував на "Золотий м'яч". Напередодні відбулась церемонія нагородження й аргентинець посів підсумкове п'яте місце.