Мессі у прощальному матчі за збірну Аргентини забив гол і віддав два асисти

У ніч із 6 на 7 жовтня в Буенос-Айресі Ліонель Мессі провів останній поєдинок у складі збірної Аргентини.

Він допоміг своїй команді здолати Бенін у товариській зустрічі з рахунком 3:0.

Капітан взяв участь безпосередньо в кожному голі "албіселесте". Спочатку він віддав асисти на Ніколаса Отаменді та Ніко Паса.

В середині другого тайму Мессі сам відзначився голом. Він реалізував пенальті.

Зазначимо, що це був 208-й матч для Ліонеля у складі збірної Аргентини. Він забив у них 126 голів і віддав 69 результативних передач.

Зі своєю національною командою Мессі виграв ЧС-2022. Також двічі тріумфував на Копа Америка, ставав олімпійським чемпіоном і має титул Фіналіссіми.

Нагадаємо, що напередодні Кріштіану Роналду заявив, що поки не завершує кар'єру у збірній Португалії, попри такі чутки після демару футболіста.