Мессі підкорив серця юних футболістів на власному турнірі: не пішов, поки не сфотографувався з усіма гравцями

Ліонель Мессі вкотре продемонстрував, що не забуває про вболівальників і молоде покоління футболістів. Аргентинська суперзірка особисто відвідав Messi Cup 2026 – міжнародний юнацький турнір серед команд U-16, який проходить на півдні Флориди.

Змагання організовує продюсерська компанія футболіста 525 Rosario. Турнір триває з 25 жовтня до 1 листопада, а його головна мета – дати юним гравцям можливість розвиватися та випробувати свої сили в протистояннях із академіями провідних клубів світу.

У Messi Cup 2026 беруть участь 16 команд із дев'яти країн. Серед них – Барселона, Манчестер Сіті, Челсі, Арсенал, Аякс, Бенфіка, Інтер, Фламенго, Палмейрас, Бока Хуніорс, Рівер Плейт та Ньюеллс Олд Бойз. Матчі приймає тренувальна база Інтер Маямі, а вирішальні поєдинки заплановані на "Чейз Стедіум".

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Особливу увагу привернув візит Мессі на матч між Бока Хуніорс та Корнельєю, який аргентинська команда виграла з рахунком 3:1. Після фінального свистка легендарний футболіст не поспішав залишати поле та вирішив сфотографуватися з усіма гравцями й тренерами Боки.

Ба більше, навіть охорона намагалася поквапити Лео, однак той не пішов, доки не приділив увагу кожному.

Раніше повідомлялося, що аргентинський нападник Інтер Маямі отримав престижну премію принцеси Астурійської у категорії Спорт.