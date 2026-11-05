Роналду: Рішення піти зі збірної Португалії далося мені нелегко

Легендарний форвард Аль-Насра Кріштіану Роналду прокоментував своє рішення завершити кар'єру в збірній Португалії.

Відповідне звернення він опублікував на своїй сторінці в Інстаграмі.

"Дорогі португальці! Настав день, коли я маю повернути футболку та капітанську пов'язку національної збірної, які належать кожному з нас. Я ніколи не вважав їх виключно своїми. Але впродовж 23 років мені випала величезна честь і відповідальність — носити цю футболку, захищати її та виходити в ній на стадіони по всьому світу. Сьогодні ж настав час передати її наступному поколінню.

Це рішення далося мені нелегко. Адже деякі рішення приймаються не лише розумом, а й серцем. Я завершую шлях, який розпочався в серпні 2003 року й назавжди змінив моє життя. Коли я озираюсь назад і згадую все, що пережив зі збірною, я бачу не просто матчі, голи, рекорди чи трофеї. Я бачу людей. Я бачу емігрантів, які на 90 хвилин відчували себе трохи ближче до рідної Португалії. Я бачу мільйони португальців, з якими ніколи не зустрічався особисто, але які стали частиною мого життя. Адже футбол — це набагато більше, ніж просто гра. Футбол — це люди.

Упродовж усієї кар'єри в збірній я намагався виходити за межі своїх можливостей. Я хотів перемагати, хотів бути найкращим, хотів увійти в історію. Я завжди був вимогливим до себе. Завжди хотів більшого. Завжди вірив, що ми здатні досягти нових висот. І я віддавав усе, що мав, заради цієї футболки. Були ідеальні дні та незабутні вечори. Були перемоги, які я ніколи не забуду. Були поразки, згадувати про які боляче й досі.

Я теж помилявся. Я теж страждав. Бували моменти, коли мені не вдавалось подарувати португальцям те, на що вони так сильно чекали. Але я ніколи не здавався. І найголовніше — я ніколи не переставав пишатись тим, що представляю Португалію. За ці роки я зрозумів кілька простих речей: голи забиваються і забуваються, трофеї відправляються до музеїв, рекорди рано чи пізно перевершують. Але є те, чого час ніколи не зможе стерти. Місце, яке я займаю в серцях людей.

Якщо я хоча б раз зробив вас щасливими, якщо один із моїх голів змусив вас обійняти близьку людину, забути про проблеми або відчути гордість за нашу країну — значить, усе було недаремно. Адже бути португальцем — це, зокрема, розділяти ці почуття. Ми страждаємо разом. Разом піднімаємось після падінь. І знову починаємо вірити. Португалії завжди будуть потрібні молоді мрійники, футболісти, які ніколи не здаються, та нові покоління, що вірять: можна досягти того, чого раніше не вдавалось нікому. Тому що країна, яка продовжує виховувати нових героїв, ніколи не перестає вірити в себе", – заявив Роналду.