Мессі віддав асист і забив переможний гол у матчі МЛС

У ніч із 1 на 2 листопада Інтер Маямі в поєдинку регулярного чемпіонату МЛС на виїзді здолав Нью-Інгленд Революшн із рахунком 2:1.

Головним героєм зустрічі став Ліонель Мессі. Він допоміг "чаплям" здійснити камбек, записавши собі в актив гол і результативну передачу.

У середині другого тайму аргентинець головою віддав асист на Хермана Бертраме, який відновив паритет у матчі. А вже на 83-й хвилині капітан гостей взяв гру на себе, на дриблінгу переграв декількох суперників і відправив м'яч у сітку воріт ударом у нижній кут.

Зазначимо, що завдяки цій перемозі Інтер Маямі піднявся на другу сходинку в турнірній таблиці Східної конференції. "Чаплі" випередили саме Нью-Інгленд Революшн.

Мессі в нинішньому сезоні зробив уже 45 результативних дій на клубному рівні. Він у 33 поєдинках забив 29 голів і віддав 16 результативних передач.

Наступний матч його команда проведе проти Шарлотт. Він відбудеться 7 листопада та розпочнеться о 23:00 за київським часом.

Нагадаємо, що напередодні Фабріціо Романо поділився інсайдом щодо 8-разового володаря "Золотого м'яча". Він розповів, чи дійсно Ліонель планує змінити клубну прописку на початку 2027 року.