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Федорчук: Відчуття, ніби Ребров досі не розуміє можливостей власних футболістів

Андрій Яросименко — 12 вересня, 09:51
Федорчук: Відчуття, ніби Ребров досі не розуміє можливостей власних футболістів
Збірна України з футболу
Getty images

Український тренер Олег Федорчук висловився з приводу гри збірної України у матчі ліги націй проти Чехії, в нього виникає відчуття, ніби наставник команди не розуміє можливості футболістів.

Його слова передає Збірна.

"Взагалі якщо говорити про лінію захисту, то окрім Забарного, вона була занадто статичною. Гравці взагалі опускалися занадто низько, Забарний їм неодноразово кричав, що потрібно йти вперед, бо він має просувати м’яч і він продемонстрував, що вміє це робити.

Лише з виходом Судакова і Циганкова з’явилася мобільність у комплекті із загострення, але нам не вистачало гравця, який загострював би з глибини. Команда наче й виконала чимало передач, але вони не наближали нашу команду до забитого голу. Було не дуже зрозуміло, шляхом чого збірна збирається перемагати.

Найбільше мене дратує те, що збірна мала підготовку до Євро-2024, провела три матчі на турнірі, а зв’язку між гравцями взагалі немає. Футбол — це колективна гра, найважливіше — це розуміння один одного, а ми що? Відчуття, ніби Ребров досі не розуміє можливостей власних футболістів", — сказав Федорчук.

Нагадаємо, після того, як "синьо-жовті" мінімально програли Албанії та поступилися збірній Чехії у Лізі націй, Ребров отримав багато критики. Свою думку щодо наставницької діяльності 50-річного українця висловили Мирон Маркевич та Володимир Шаран.

Сам Ребров відреагував на запитання про його відставку, а президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко заявив, що фахівець має довіру та повний карт-бланш на втілення ідей та експериментів.

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