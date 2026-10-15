Тренер назвав переломний момент у матчі Шахтаря з АЕКом

Український тренер Олег Федорчук вважає, що заміни у другому таймі вплинули на результат матчу Шахтаря з АЕКом (3:1) у 2 турі основного етапу Ліги чемпіонів.

Його слова передає Meta.ua.

"Ставив на 1:1? Я аналізував АЕК, тому й дійшов такого висновку. В принципі, все йшло до нічиєї, але у Шахтаря з'явився помічник в особі нападника Йовича. Ви ж пам'ятаєте, як серб демонстративно повільно йшов з поля, за що АЕК за новими футбольними правилами отримав одну штрафну хвилину. Варга не встиг вчасно вийти на поле. І саме в цей момент "гірники" забили другий м'яч. Ось такі недисципліновані дії суперника вплинули на підсумковий результат.

Саму гру можна назвати гойдалками. Перший тайм був за Шахтарем. Початок другого тайму, хвилин 15-20, повністю належав АЕКу. І лише потім гра вирівнялася. Заміни Турана та перетворення Вінісіуса Тобіаса й Бондаря, які в першому таймі мали проблеми, привели до перемоги. Бондар у другому таймі віддав 98% точних передач. Це феноменальний показник, а Тобіас став автором переможного голу. Повертаючись до замін, зазначу, що Мендоса значно додав командного темпу. Взагалі заміни посилили гру Шахтаря, а в АЕКа все було навпаки. Взяти той самий третій гол: Назарина зробив вдалий підкат на половині поля суперника, а Мендоса забив.

І що мені сподобалося в грі "гірників", так це те, що футболісти помилялися, але не панікували. Наприклад, я, як уболівальник, переживав за Різника після провалу у збірній. Але Дмитро виявився психологічно стійким, ставши одним із найкращих футболістів цього поєдинку", – підсумував Федорчук.