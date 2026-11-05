Експерименти тут закінчилися: відомий тренер – про невиклик Ваната та Довбика у збірну України

Олег Федорчук оцінив вибір нападників збірної України на заключні матчі групового етапу Ліги націй-2026/27. Досвідчений тренер пояснив, чому Артем Довбик і Владислав Ванат не потрапили до основного списку Андреа Мальдери.

Про це він розповів в інтерв'ю УФ.

"Все закономірно. Експерименти тут закінчилися. Довбик, за всієї поваги, не грає в основному складі. А Ванат і Сікан десь подібні: Данило теж непогано в цьому сезоні забивав за Андерлехт. Та й у в попередніх матчах за збірну Сікан краще виглядав за Ваната. Відоме прислів'я каже: "Краще – ворог хорошого". Тому все абсолютно логічно", – сказав Федорчук.

Зазначимо, що до заявки "синьо-жовтих" увійшло 25 гравців, а ще дев'ять виконавців опинились у резервному списку. Зокрема, отримали свої дебютні виклики до дорослої команди Тимур Тутєров та Олексій Кащук.

Свої два наступні матчі збірна України зіграє 14 та 17 листопада – суперниками будуть Північна Ірландія та Грузія відповідно. Старт обох поєдинків заплановано на 21:45 за київським часом.

У групі F в Лізі націй "жовто-сині" наразі посідають третє місце у турнірній таблиці за підсумками чотирьох турів, набравши чотири очки. Від лідера в турнірній таблиці підопічні Андреа Мальдери відстають на чотири залікові бали.