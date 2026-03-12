Лех – Шахтар: відео голів матчу

У четвер, 12 березня, донецький Шахтар зіграє на виїзді у першому матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій проти польського Леха.

Зустріч відбудеться на Міському стадіоні в Познані, а стартовий свисток має пролунати о 19:45 за київським часом.

У цій новині будуть доступні усі голи зустрічі.

"Чемпіон" також проведе текстову онлайн-трансляцію гри.

Нагадаємо, Шахтар завершив основний раунд Ліги конференцій на шостому місці, здобувши пряму путівку до 1/8 фіналу турніру.