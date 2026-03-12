Лех – Шахтар: відео голів матчу
ФК Шахтар Донецьк
УПЛ
У четвер, 12 березня, донецький Шахтар зіграє на виїзді у першому матчі 1/8 фіналу Ліги конференцій проти польського Леха.
Зустріч відбудеться на Міському стадіоні в Познані, а стартовий свисток має пролунати о 19:45 за київським часом.
У цій новині будуть доступні усі голи зустрічі.
"Чемпіон" також проведе текстову онлайн-трансляцію гри.
Нагадаємо, Шахтар завершив основний раунд Ліги конференцій на шостому місці, здобувши пряму путівку до 1/8 фіналу турніру.