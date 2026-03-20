Бійка за участю Шахтаря та Леха: захисник "гірників" отримав червону картку

Олександр Булава — 20 березня 2026, 01:15
Після завершення матчу 1/8 фіналу Ліги конференцій Шахтар – Лех відбулась сутичка за участю гравців обох команд.

Спершу камери зафіксували воротаря українського колективу Дмитра Різника, який спокійно сидів на газоні та святкував вихід в наступну стадію турніру, однак за мить він різко підвівся і побіг.

В епіцентрі протистояння опинився захисник "гірників" Алаа Грам, який отримав червону картку. Оборонець не зможе допомогти команді у першому матчі чвертьфіналу.

Варто зазначити, що уболівальники польського клубу знову вигукували нецензурні гасла про Степана Бандеру та події на Волині. З фанатського сектору лунали вигуки: "Ї###и Бандеру". Також улатрас використовували фразу: "Пам'ятаємо Волинь".

Нагадаємо, у чвертьфіналі "гірники" зустрінуться з нідерландським АЗ, який напередодні ефектно розгромив Спарту (4:0).

Перший матч відбудеться 9 квітня на Міському стадіоні імені Генрика Реймана в Кракові (Польща). Гру-відповідь проведуть 16 квітня у Нідерландах.

Раніше стало відомо, скільки Шахтар заробив за прохід Леха в 1/8 фіналу Ліги конференцій.

"Четверта ліга Копакабани". Швидкі підсумки матчу Шахтар – Лех
Визначився суперник Шахтаря у чвертьфіналі Ліги конференцій
Стало відомо, скільки Шахтар заробив за прохід Леха в 1/8 фіналу Ліги конференцій
Шахтар поступився Леху, проте вийшов до чвертьфіналу Ліги конференцій
Шахтар – Лех 1:2. Як "гірники" поступились, але пробились у чвертьфінал Ліги конференцій

