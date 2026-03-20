Бійка за участю Шахтаря та Леха: захисник "гірників" отримав червону картку

Після завершення матчу 1/8 фіналу Ліги конференцій Шахтар – Лех відбулась сутичка за участю гравців обох команд.

Спершу камери зафіксували воротаря українського колективу Дмитра Різника, який спокійно сидів на газоні та святкував вихід в наступну стадію турніру, однак за мить він різко підвівся і побіг.

В епіцентрі протистояння опинився захисник "гірників" Алаа Грам, який отримав червону картку. Оборонець не зможе допомогти команді у першому матчі чвертьфіналу.

Bardzo gorąco się zrobiło po zakończeniu meczu Szachtar - Lech.



Piłkarze Szachtara zaczęli prowokować kibiców Lecha, a chwilę po tym zostali zaatakowani przez osobę związaną z zespołem z Poznania. Na szczęście awantura szybko się skończyła. pic.twitter.com/5n9yTFqBIV — Bartłomiej Banasiewicz (@babanasiewicz) March 19, 2026

Варто зазначити, що уболівальники польського клубу знову вигукували нецензурні гасла про Степана Бандеру та події на Волині. З фанатського сектору лунали вигуки: "Ї###и Бандеру". Також улатрас використовували фразу: "Пам'ятаємо Волинь".

Нагадаємо, у чвертьфіналі "гірники" зустрінуться з нідерландським АЗ, який напередодні ефектно розгромив Спарту (4:0).

Перший матч відбудеться 9 квітня на Міському стадіоні імені Генрика Реймана в Кракові (Польща). Гру-відповідь проведуть 16 квітня у Нідерландах.

Раніше стало відомо, скільки Шахтар заробив за прохід Леха в 1/8 фіналу Ліги конференцій.