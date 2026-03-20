Бійка за участю Шахтаря та Леха: захисник "гірників" отримав червону картку
Після завершення матчу 1/8 фіналу Ліги конференцій Шахтар – Лех відбулась сутичка за участю гравців обох команд.
Спершу камери зафіксували воротаря українського колективу Дмитра Різника, який спокійно сидів на газоні та святкував вихід в наступну стадію турніру, однак за мить він різко підвівся і побіг.
В епіцентрі протистояння опинився захисник "гірників" Алаа Грам, який отримав червону картку. Оборонець не зможе допомогти команді у першому матчі чвертьфіналу.
Варто зазначити, що уболівальники польського клубу знову вигукували нецензурні гасла про Степана Бандеру та події на Волині. З фанатського сектору лунали вигуки: "Ї###и Бандеру". Також улатрас використовували фразу: "Пам'ятаємо Волинь".
Нагадаємо, у чвертьфіналі "гірники" зустрінуться з нідерландським АЗ, який напередодні ефектно розгромив Спарту (4:0).
Перший матч відбудеться 9 квітня на Міському стадіоні імені Генрика Реймана в Кракові (Польща). Гру-відповідь проведуть 16 квітня у Нідерландах.
