Різник – про матч Шахтар – Лех: Загалом вони створювали моменти у другому таймі, але й у нас були нагоди

Основний голкіпер донецького Шахтаря Дмитро Різник висловився про поразку від польського Леха у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги конференцій.

Його цитує Tribuna.

За словами воротаря "гірників", вони самі зробили подарунок супернику у вигляді першого голу, який змінив хід поєдинку.

"Загалом вони створювали моменти у другому таймі, але й у нас були нагоди. Тобто гра ставала швидшою у другому таймі. Добре, що все склалося добре для нас", – сказав Різник

На його думку, переломний момент у матчі відбувся, коли гра відкрилася після автоголу польської команди. Різник розповів, що це розслабило хлопців і змусило їх більше грати у пас.

Також Різник зізнався. чи з'явився мандраж у команди після другого пропущеного м'яча.

"Мандражу не було. Треба було просто поговорити в роздягальні й виходити на поле. У нас залишалося ще 45 хвилин, протягом яких ми мали змінити хід гри. Нам пощастило – стався автогол, ми дограли цей матч до кінця та пройшли далі", – відповів Дмитро.

Нагадаємо, що друга зустріч закінчилася поразкою Шахтаря з рахунком 1:2. Попри це донеччани пробились до чвертьфіналу Ліги конференцій завдяки звитязі 3:1 у першому поєдинку.

Далі на команду Арди Турана чекатиме нідерландський АЗ. Чвертьфінальні зустрічі відбудуться 9-го та 16-го березня.

