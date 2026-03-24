Нападник Леха став найкращим бомбардиром ЛК, забивши свій 13-й гол у поєдинку з Шахтарем

Шведський нападник польського Леха Мікаель Ісхак став найкращим бомбардиром за весь час існування Ліги конференцій.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

32-річний футболіст довів кількість своїх забитих м'ячів у цьому єврокубку до 13. Ісхак досягнув цього результату за 22 матчі Ліги конференцій у складі польського клубу, до якого він приєднався в липні 2020 року як вільний агент із німецького Нюрнберга.

Загалом у поточному сезоні форвард провів 42 гри в усіх турнірах, відзначившись 28 голами та 7 результативними передачами.

Зауважимо, що Ісхак встановив рекорд, зокрема завдяки й дублю у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги конференцій проти донецького Шахтаря, відзначившись ударом головою та реалізувавши пенальті.

Попри те, що нападник забезпечив Леху перемогу з рахунком 2:1, до чвертьфіналу турніру вийшов все таки український клуб завдяки звитязі у першій грі (3:1).