Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Нападник Леха став найкращим бомбардиром ЛК, забивши свій 13-й гол у поєдинку з Шахтарем

Микола Літвінов — 24 березня 2026, 20:14
Мікаель Ісхак
mikaelishak9/instagram

Шведський нападник польського Леха Мікаель Ісхак став найкращим бомбардиром за весь час існування Ліги конференцій.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

32-річний футболіст довів кількість своїх забитих м'ячів у цьому єврокубку до 13. Ісхак досягнув цього результату за 22 матчі Ліги конференцій у складі польського клубу, до якого він приєднався в липні 2020 року як вільний агент із німецького Нюрнберга.

Загалом у поточному сезоні форвард провів 42 гри в усіх турнірах, відзначившись 28 голами та 7 результативними передачами.

Зауважимо, що Ісхак встановив рекорд, зокрема завдяки й дублю у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги конференцій проти донецького Шахтаря, відзначившись ударом головою та реалізувавши пенальті.

Попри те, що нападник забезпечив Леху перемогу з рахунком 2:1, до чвертьфіналу турніру вийшов все таки український клуб завдяки звитязі у першій грі (3:1).

Лех Ліга конференцій Шахтар

Останні новини