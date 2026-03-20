Наставник Леха – про перемогу, яка не врятувала від вильоту з Ліги конференцій: Шахтар забив гол завдяки везінню після рикошету

Головний тренер польського Леха Нільс Фредеріксен відреагував на перемогу своєї команди (2:1) у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги конференцій над донецьким Шахтарем, яка не вивела її до чвертьфіналу турніру.

За словами наставника, його команда продемонструвала хорошу гру та була кращою за "гірників" у цьому поєдинку. Коуч Леха переконаний, що його підопічні могли перемагати Шахтар з переконливішим рахунком, який дозволив їм вийти у наступну стадію змагань.

"Шахтар забив гол завдяки везінню після рикошету, але зрештою наша команда створила значно більше моментів. Є розчарування від результату, ми не пройшли до чвертьфіналу та вилітаємо з Ліги конференцій. Але причина нашого вильоту – не сьогоднішній матч. Вирішальною стала перша гра, коли суперник був сильнішим. Сьогодні (19 березня – прим. ред.) ми грали значно краще та мали чудовий план на матч-відповідь", – сказав Фредеріксен.

Нагадаємо, що перша зустріч закінчилася перемогою Шахтаря з рахунком 3:1. Сумарний результат протистояння склав 4:3 на користь донеччан.

Далі на команду Арди Турана чекатиме нідерландський АЗ. Чвертьфінальні поєдинки відбудуться 9-го та 16-го березня. Сам турецький наставник "гірників" вже прокоментував виступ своїх підопічних у другому протистоянні.