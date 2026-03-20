Це команда найвищого класу: капітан Леха – про програне протистояння з Шахтарем в 1/8 Ліги конференцій

Форвард і капітан Леха Мікаель Ісхак підбив підсумки протистояння з Шахтарем в 1/8 фіналу Ліги конференцій, де за сумою двох матчів далі пройшли "гірники", зазначивши, що він все одно пишатиметься цим виступом.

Його слова наводить Meczyki.pl.

"Зараз я розчарований, але через кілька днів, коли заспокоюся, пишатимуся цією грою. Ми пресингували, боролися, вели 2:0, могли навіть забити третій гол. Але, на жаль, зрештою вибули з турніру.

Ми знаємо, наскільки напруженими бувають матчі у європейських змаганнях. Шахтар – команда найвищого класу, нещодавно вони грали в Лізі чемпіонів, але ми доставили їм великі проблеми", – сказав Ісхак.

Нагадаємо, що другий поєдинок протистояння завершився перемогою польської команди з рахунком 2:1 саме завдяки дублю Ісхака, проте у чвертьфінал завдяки сумарному результату 4:3 вийшов український клуб.

Вихід донеччан до наступної стадії Ліги конференцій допоміг Україні зберегти позиції в рейтингу коефіцієнтів УЄФА.