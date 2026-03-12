Шахтар здолав Лех, Самсунспор поступився Райо Вальєкано, Страсбур переміг Рієку у 1/8 фіналу ЛК

У четвер, 12 березня, відбулись матчі 1/8 фіналу Ліги конференції з футболу-2025/26.

Донецький Шахтар у Познані розібрався з польським Лехом, відправивши у ворота суперника три м'ячі. У першому таймі рахунок відкрив Марлон Гомес, а відразу по перерві перевагу донеччан подвоїв Невертон. Господарі змогли відповісти лише голом Ісхака, проте остаточну крапку в поєдинку поставив Ісаке Сілва точним ударом на 85-й хвилині.

АЗ вирвав перемогу над Спартою наприкінці зустрічі завдяки дублю Перротта.

Страсбур вивіз перемогу з поля колишнього противника "гірників" по груповому етапу Ліги Конференцій – Рієки, завдяки голам Панічеллі та Годо, дозволивши хорватами забити лише раз наприкінці гри зусиллями Майсторовича.

Райо Вальєкано переграв Самсунспор на виїзді завдяки дублю Алемао та м'ячу Гарсії, на що господарі змогли відповісти єдиним голом від Маріуса.

Подальші протистояння відбудуться о 22:00.

Ліга конференцій-2025/26. 1/8 фіналу

Перші матчі, 12 березня

АЗ Алкмар – Спарта Прага 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 29 Перротт, 1:1 – 50 Войта, 2:1 – 87 Перротт

Лех Познань – Шахтар Д. 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 36 Марлон Гомес, 0:2 – 48 Невертон, 1:2 – 70 Ісхак , 1:3 – 85 Ісаке Сілва

Рієка – Страсбург 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 2 Панічеллі, 0:2 – 72 Годо, 1:2 – 76 Майсторович

Самсунспор – Райо Вальєкано 1:3 (1:2)

Голи: 0:1 – 15 Алемао, 1:1 – 21 Маріус, 1:2 – 40 Гарсія, 1:3 – 78 Алемао

Нагадаємо, вчора, 11 березня, відбулася низка перших матчів 1/8 плейоф Ліги чемпіонів.