Володар Кубку Стенлі, дебют Бобкіна, суперники з досвідом: збірна України стартує в Європейському кубку націй

Здавалося, ще зовсім недавно збірна України тріумфально поверталася до еліти світового хокею після 19-річної перерви. "Срібло" чемпіонату світу в дивізіоні IA та довгоочікуване підвищення в класі стали головною подією року для українського хокею.

Відтоді минуло шість місяців. Національна команда збереться разом уперше після травневого успіху, але за цей час у збірній та навколо неї відбулося чимало змін.

Новий тренерський штаб, запрошення фахівця з п'ятьма Кубками Стенлі в активі, кадрові перестановки та непроста міжнародна ситуація – усе це передує старту нового сезону.

У листопаді на українців чекає перший етап Європейського кубку націй. Про зміни в команді, її склад, формат турніру та суперників "синьо-жовтих" – у матеріалі.

Зміна тренерського штабу

Перша гучна подія, яка відбулася за ці шість місяців, стосувалася тренерського штабу. Влітку збірна попрощалася з Дмитром Христичем, Олегом Шафаренком та Ігорем Карпенком.

ФХУ

Новим головним тренером став Олександр Бобкін. Його асистентами призначили Руслана Борисенка та Дениса Ісаєнка, а за підготовку воротарів відповідатиме Олександр Федоров.

Єдиним представником попереднього штабу, який зберіг свою посаду, став тренер із фізичної підготовки Євгеній Задоєнко.

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Втім, найгучніше кадрове підсилення збірної відбулося дещо пізніше. Тренером-консультантом національної команди став американський фахівець Баррі Сміт – людина з колосальним досвідом роботи в НХЛ та міжнародному хокеї.

74-річний спеціаліст – п'ятиразовий володар Кубку Стенлі. У ролі асистента головного тренера він здобував чемпіонські титули з Піттсбург Пінгвінз (1991, 1992) та Детройт Ред Вінгз (1997, 1998, 2002). Крім того, Сміт працював у структурі Чикаго Блекгокс, коли клуб вигравав Кубок Стенлі у 2013 та 2015 роках.

Його досвід не обмежується клубним хокеєм. Наприкінці 1980-х американець очолював національні збірні Норвегії та Італії, а в 1990-х працював у тренерських штабах Швеції та США.

Тож йдеться не просто про гучне ім'я в тренерській кімнаті. Сміт має досвід роботи в різних хокейних системах у різні десятиліття. Щоправда, варто відзначити що Сміт працював і в Росії – очолював СКА Санкт-Петербург з 2008 по 2010 рік.

До роботи із "синьо-жовтими" американець уже приступив під час листопадового збору в Польщі.

Викликані найсильніші: ростер збірної

На перший листопадовий збір Олександр Бобкін запросив переважно тих хокеїстів, які вже добре знайомі українським уболівальникам за виступами на чемпіонаті світу та попередніми міжнародними турнірами.

Воротарі: Богдан Дьяченко (Полонія Битом), Назар Бойко (Сокіл), Артур Оганджанян (Кіруна).

Захисники: Ігор Мережко (Плзень), Артем Гребеник (Полонія Битом), Євгеній Ратушний (Сокіл-Санок), Олексій Дахновський (Кошице), Володимир Волков (Гладіаторс Трнава), Денис Матусевич (Кременчук), Іван Сисак (Сокіл" – Санок), Микита Боднар ("Поруба" U-20).

Нападники: Даніїл Трахт (Лукко), Віктор Захаров (Сокіл– Санок), Андрій Денискін (Торунь), Олексій Ворона (Полонія Битом), Олександр Пересунько (Заглембє Сосновець), Іларіон Купріянов (Дукла), Олексій Євтєхов (Пардубіце), Денис Бородай (Сокіл-Санок), Микита Олійник (Сокіл-Санок), Євген Фадєєв (Полонія Битом), Михайло Ковальчук (Київ Кепіталз), Богдан Панасенко (Кошице), Гліб Кривошапкін (Кременчук), Станіслав Садовіков (Берані Злін).

Фактично, Бобкін зібрав більшість гравців, які протягом останніх років формували кістяк національної команди. Від заявки на "срібний" чемпіонат світу 2026 є лише кілька помітних відмінностей.

Зокрема, замість Олександра Левшина та Олега Петрова до команди приєдналися Назар Бойко й Артур Оганджанян.

Петров наразі має обмежений ігровий час у Соколі та поступився тому ж таки Бойку конкуренцією на старті сезону. Левшин продовжує виступи в Північній Америці, де сезон не переривається на міжнародні паузи.

Натомість виклик Оганджаняна – цікавий із кількох події. Влітку Артур почав блогерську кар'єру, записавши кілька цікавих інтерв'ю з гравцями збірної, але успішний старт чемпіонату у складі Кіруни дозволив йому долучитися до лав національної команди. Востаннє він викликався до збірної ще в 2021-му.

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Не допоможе команді й Микола Косарєв, який продовжує грати за океаном. Віталій Лялька відійшов від професійного хокею, а Артем Бузоверя залишився у Великій Британії, щоб допомогти своєму Ковентрі.

І тут є цікавий нюанс. Британська хокейна ліга не зупиняє чемпіонат на листопадову міжнародну паузу, хоча Велика Британія є одним із суперників України на першому етапі Європейського кубку націй.

Водночас основні лідери команди часів Христича та Шафаренка залишилися в обоймі.

Артем Гребеник ФХУ

Окремої уваги заслуговує 20-річний Микита Боднар. Хокеїст добре знайомий Бобкіну та Борисенку за роботою в юніорській та молодіжній збірних U-18 і U-20. Тепер він отримує шанс проявити себе на дорослому рівні.

Цікаво й те, що вперше за понад рік до лав національної команди викликали представника Київ Кепіталз. Мова про нападника Михайла Ковальчука. До речі, у сезоні-2024/25 форвард виступав за польський Санок – ще до того, як клуб став "українським".

Формат Європейського кубку націй

Європейський кубок націй – відносно новий проєкт Міжнародної федерації хокею (IIHF), покликаний зробити міжнародні паузи більш змістовними. Замість поодиноких товариських матчів збірні отримують можливість регулярно грати в організованих турнірах.

Чоловічі команди розподілені на групи відповідно до рівня учасників. У сезоні-2026/27 змагання відбуватимуться в три міжнародні вікна – листопадове, грудневе та лютневе.

Кожен етап передбачає окремий турнір, а IIHF координує організацію та надає фінансову підтримку учасникам і господарям.

Для України листопадовий етап стане першим виступом у групі C. Матчі відбудуться 5-7 листопада в польському Сосновці.

У грудні та лютому команда продовжить виступи в наступних міжнародних вікнах.

Хто суперники?

Торік у суперниках на першому етапі були румуни, литовці та мали бути іспанці, але знялися. Не хочеться применшувати їхні заслуги, але вже тоді збірна України виглядала фаворитом, що і підтвердила грою.

Цього року компанія посолідніше. Господарі змагань – Польща, а компанію їм складуть Італія та Велика Британія, які останніми роками часто "заглядали" до еліти. Італійці взагалі виступали на Олімпіаді. І що, що місце дісталося їм на правах господаря? Це все одно солідний досвід.

Польща, однозначно, найбільш знайомий і, мабуть, принциповий суперник для українців. Саме поляки приймали цьогорічний чемпіонат світу в дивізіоні IA, де обіграли Україну з рахунком 3:2.

Після тої гри оптимізму було замало. Утім, для нас все завершилося тріумфом. Символічно, що саме через Польщу, оскільки ця команда не зуміла обіграти Литву в останньому турі.

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"У Сосновці ми хочемо ще раз випробувати себе проти вимогливих суперників та покращити нашу командну гру. Як завжди, ми будемо боротися за перемогу в кожній грі. Конкуренція за місце в національній збірній триває весь сезон, і такий турнір дає гравцям шанс показати себе", – зазначив Пекка Тіркконен, головний тренер збірної Польщі.

Як зазначає польський портал hokej.net, це буде 50-й матч між Україною та Польщею. Перевага на стороні українців – 27-20. Ще дві гри завершилися внічию.

Збірну Італію точно не варто недооцінювати. Команду очолює канадець з італійським корінням Пат Кортіна, а до його тренерського штабу входять Джорджо Де Беттін та Дієго Сканделла. Кортіна уже був тренером "Скуадри", але було це ще з 2000 по 2002 рік. Фахівець спершу зумів зберегти місце в еліті, але наступного року команда під його керівництвом вибула з топ-дивізіону.

Італійці розпочали сезон із доволі молодим складом: одразу сім хокеїстів отримали перший виклик до дорослої збірної. Водночас це не означає, що команда приїхала до Польщі без амбіцій.

Серед воротарів буде Давіде Фадані, який добре себе проявив на Олімпійських іграх. В обороні своїм досвідом виділяються Філ П'єтроніро, Петер Шпорнбергер та Лука Занатта. Карміне Буоно та Габріель Ніц, які дебютували за збірну на минулорічному чемпіонаті світу, також отримують ще один шанс.

Davide Fadani absolutely ROBS Gabe Vilardi 😱🇮🇹 #MensWorlds https://t.co/GnY8YSpsaY — TSN (@TSN_Sports) May 16, 2026

Шестеро з чотирнадцяти викликаних нападників отримають право дебютувати за національну збірну в Сосновці: Адам Капаннеллі, Алан Лобіс, Маттео Луїзетті, Томмазо Мадаскі, Ніколо Ремолато та Лучано Зандегіакомо. 27-річний Капаннеллі – єдиний з цієї групи, хто раніше не грав навіть за молодіжні збірні Італії.

Велика Британія також робить ставку на поєднання досвіду та молодості. Команду очолює Піт Расселл. Йому всього 52 роки, але він уже легендарна постать для британського хокею.

З 2005 по 2014 очолював національну команду U-20, а потім прийняв і дорослу збірну. Під його керівництвом команда тричі підіймалася в когорту найсильніших. Щоправда, відразу вилітала. Виключення – 2021-й рік. Тоді на груповому етапі британці здолали Білорусь (4:3) та лише в овертаймі поступилися Данії (3:4), чого вистачило для збереження прописки.

До заявки на турнір увійшли сім гравців, які вперше отримали виклик до дорослої національної команди. Cеред дебютантів: Ноа Керіяйнен та Ліам Стентон, а також нападники Картер Гемілл, Коннор Лі, Рікардс Місінс, Джейк Сакратіні та Едгарс Венгіс.

Крім того, британці залучили одразу сімох хокеїстів віком до 20 років. Тому цей склад варто розглядати передусім як можливість для перевірки перспективних виконавців, а не як повноцінну бойову заявку основної команди.

"Це захоплива поїздка до Польщі, оскільки ми беремо з собою деяких наших найталановитіших молодих перспективних спортсменів. Це шанс для нас виховати наші молоді таланти. З приєднанням семи гравців віком до 20 років до нас, це фантастична можливість для них долучитися до чоловічого хокею серед основної збірної Великої Британії", – заявив Расселл у коментарі для пресслужби Ice Hockey UK.

Для України це означає, що найсерйозніший опір, найімовірніше, чинитимуть господарі турніру. Втім, у короткому форматі змагань недооцінка будь-якого суперника може коштувати очок.

Додаткова мотивація для українських хокеїстів

Поки збірна України готується до повернення на міжнародний лід, навколо світового хокею розгортається історія, яка може мати серйозні наслідки для всього українського спорту.

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30 жовтня Спортивний арбітражний суд (CAS) задовольнив апеляцію російської хокейної федерації та скасував рішення IIHF про недопуск російських збірних до змагань у сезоні-2026/27. Суд вирішив, що міжнародна федерація не надала достатніх доказів, які б виправдовували продовження відсторонення з міркувань безпеки.

Це рішення не означає, що росіяни вже повернулися на міжнародні турніри. IIHF заявила про незгоду з вердиктом і наголосила на серйозних організаційних проблемах – від безпеки та візових питань до логістики й формату змагань.

Показовою стала й реакція спонсорів. Škoda, яка понад 30 років підтримує чемпіонат світу, заявила про перегляд своєї участі в разі повернення Росії. Tipsot погрожує відмовитися від рекламної присутності на турнірі, AJ Products також виступили проти такого сценарію.

Болю додає той факт, що якщо РФ таки допустять на ЧС, то вона має посісти місце саме української команди, оскільки "синьо-жовті" віцечемпіони другого дивізіону, а також мають найменший світовий рейтинг серед усіх учасників еліти.

Можливо, такий фон стане додатковою мотивацією для хокеїстів.

Де дивитися та розклад матчів

Розклад матчів збірної України:

5 листопада, четвер

21:00. Польща – Україна

6 листопада, п'ятниця

17:00. Україна – Велика Британія

7 листопада, субота

19:45. Італія – Україна

Київстар ТБ ексклюзивно транслюватиме всі дев'ять матчів турніру.