Збірна України U-18 в овертаймі здолала Румунію на старті Турніру чотирьох націй

Юнацька збірна України U-18 здобула перемогу над Румунією у стартовому матчі Турніру чотирьох націй.

Зустріч завершилася із рахунком 3:2.

Протягом перших двох періодів команди не змогли порадувати своїх вболівальників закинутими шайбами. Натомість у третій 20-хвилинці гравці влаштували гольову перестрілку, яка закінчилась за рахунку 2:2.

Доля поєдинку вирішилася в овертаймі, де звитягу вирвала українська команда завдяки зусиллям Павла Бєляєва.

Турнір чотирьох націй

1 тур, 5 листопада

Україна (U-18) – Румунія (U-18) – 3:2 ОТ (0:0, 0:0, 2:2, 1:0)

Шайби: 0:1 – 44 Тамаш, 0:2 – 45 Богян, 1:2 – 51 Скребела, 2:2 – 55 Денисенко, 3:2 – 65 Бєляєв

Далі на підопічних Руслана Борисенка очікує гра з поляками. Вона відбудеться 6 листопада та розпочнеться о 16:00 за київським часом.

Нагадаємо, що збірна України U-20 стартувала на Турнірі чотирьох націй у своїй віковій категорії з поразки від Норвегії (1:4).