Збірна України U-20 стартувала на Турнірі чотирьох націй з поразки від Норвегії

Молодіжна збірна України U-20 зазнала поразки від однолітків з Норвегії у стартовому матчі Турніру чотирьох націй.

Зустріч завершилася із рахунком 1:4.

За підсумками першого періоду "синьо-жовті" пропустили у свої ворота три шайби. Результативними кидками відзначилися Гьєлмас та Йонес-Нільссон, який оформив дубль.

Українцям вдалося скоротити відставання у рахунку лише у заключній частині зустрічі. Гоцко скористався передачею від Петрова та Чайки. Утім, Ханссон закинув четверту шайбу та абсолютно зняв питання щодо переможця цієї гри.

Турнір чотирьох націй (U-20)

1 тур, 5 листопада

Україна (U-20) – Норвегія (U-20) – 1:4 (0:3, 0:0, 1:1)

Шайби: 0:1 – 1 Йонес-Нільссон, 0:2 – 5 Гьєлмас, 0:3 – 20 Йонес-Нільссон, 1:3 – 45 Гоцко, 1:4 – 54 Ханссон

Зауважимо, що у наступному поєдинку збірна України змагатиметься проти Австрії. Зустріч відбудеться 6 листопада та розпочнеться о 20:00 за київським часом.

Нагадаємо, що напередодні визначився тренерський штаб молодіжної збірної України U-20. На посаді наставника залишився Андрій Срюбко.