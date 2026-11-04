До штабу збірної України доєднався колишній асистент головного тренера Піттсбург Пінгвінс

До тренерського штабу збірної України з хокею на чолі з Олександром Бобкіном доєднався Баррі Сміт, який має досвід роботи у Піттсбург Пінгвінс та Детройт Ред Вінгс.

Про це повідомляє пресслужба Федерації хокею України.

Як зазначається, фахівець вже прибув до національної команди України на збори у Польщі та розпочав виконувати свої обов'язки тренера-консультанта.

Варто зазначити, що у ролі асистента головного тренера Сміт працював у Піттсбург Пінгвінс та Детройт Ред Вінгс.

Пенсильванському колективу Баррі Сміт допоміг двічі стати переможцем Кубку Стенлі (1991, 1992), а Ред Вінгс тричі (1997, 1998, 2002).

Окрім того, 74-річний спеціаліст у статусі директора з розвитку гравців Чикаго Блекгокс долучився до здобуття ще двох Кубків Стенлі (2013, 2015).

Як головний тренер він також очолював російський СКА (2007-2010 роки), швейцарський Лугано, шведський Юргорден, а також збірні Норвегії, Італії, США та Швеції.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що до штабу "синьо-жовтих" доєднаються ще п'ять фахівців. Йдеться про Руслана Борисенка, Дениса Ісаєнка, Дмитра Кобильника, Олександра Федорова та Олега Задоєнко.