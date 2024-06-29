Збірна Іспанії — збірна Грузії: анонс матчу 1/8 фіналу Євро-2024

Збірна Грузії зіграє проти Іспанії в 1/8 фіналу чемпіонату Європи-2024 з футболу. Матч відбудеться на Кельнському стадіоні, Німеччина. Початок — о 22:00 за київським часом, 30 червня.

Збірна Грузії

Для грузинів це Євро стало першим в історії. Вони потрапили у групу F, де зуміли якісно проявити себе та вийти у плейоф з четвертого місця.

У першому турі Євро-2024 підопічні Віллі Саньоля нав'язали серйозну боротьбу Туреччині, хоч і поступилися. В наступному матчі Грузія змогла зіграти внічию з Чехією, А в останньому поєдинку групового етапу грузини сенсаційно перемогли Португалію.

У складі збірної Грузії немає травмованих, проте є одна втрата. Опорний півзахисник румунської Університаті Анзор Меквабішвілі пропустить поєдинок через перебір жовтих карток.

Збірна Іспанії

Іспанці стали найкращою командою Євро-2024 за кількістю набраних очок на груповому етапі. Вони єдині, хто виграв усі матчі на цьому етапі. До того ж Іспанія не пропустила жодного м'яча.

У першому турі підопічні Луїса де ла Фуенте розгромно перемогли Хорватію, у наступному матчі мінімально здолали Італію, а в третьому турі виявились сильнішими за Албанію.

В іспанців також лише одна втрата перед матчем 1/8 фіналу чемпіонату Європи. Поєдинок проти Грузії пропустить захисник Севільї Хесус Навас, у якого травма стопи.

Пряма мова

Віллі Саньоль, г оловний тренер збірної Грузії: "Сама лише кваліфікація була мрією. Ми мріяли дійти до 1/8 фіналу, але не думали, що це можливо. Ми не намагалися з'ясувати перед матчем, з ким зіграємо у разі перемоги, ми просто сприймали все як є. Іспанія, мабуть, була найкращою командою в першому раунді, тож це ще один великий виклик. Не знаю, чи він занадто великий, але ми будемо боротися з першої хвилини, як ми це робили на всіх цих змаганнях".

Луїс де ла Фуенте, головний тренер збірної Іспанії: "Ми дуже поважаємо Грузію, яка провела блискучий турнір і чудово зіграла проти Португалії. Ми зустрічалися з Грузією кілька разів і помітили, що рівень гри постійно зростає. Для того, щоб виграти цю гру і пройти далі, ми повинні зробити те, що ми завжди вимагаємо від себе, а саме показати нашу найкращу версію. Той факт, що вони зараз зіграли три матчі на Євро й обіграли головного суперника, зробить їх ще більш впевненими в собі, а отже, ще більш небезпечними. Я абсолютно впевнений, що Грузія буде сповнена мотивації".

Історія зустрічей

Раніше шляхи команд перетиналися 7 разів. Збірна Іспанія виграла 6 матчів, а Грузія виявилася сильнішою лише 1 раз. Востаннє команди грали між собою у кваліфікації до Євро-2024. Іспанці перемогли з рахунком 10:2 за сумою двох матчів. Найбільша перемога "фурії роха" — 7:1 у першому матчі відбору на цей ЧЄ. Грузини перемогли з рахунком 1:0. Це сталося 7 червня 2016 року в товариському матчі.

Список викликаних футболістів

Збірна Грузії

Воротарі: Гіоргі Мамардашвілі (Валенсія, Іспанія), Гіоргі Лорія (Динамо Тбілісі), Лука Гугешашвілі (Карабах, Азербайджан)

Захисники: Соломон Кверквелія (Аль-Охдуд, Саудівська Аравія), Гурам Кашія (Слован Братислава), Гіоргі Гвелесіані (Персеполіс, Іран), Лаша Двалі (АПОЕЛ, Кіпр), Лука Лочошвілі (Кремонезе, Серія А), Отар Какабадзе (Краковія, Польща), Георгій Гочолеішвілі (Шахтар Донецьк), Джемал Табідзе (Панетолікос, Греція)

Півзахисники: Гіоргі Чакветадзе (Вотфорд, Англія), Анзор Меквабішвілі (Університатя Крайова), Отар Кітеішвілі (Штурм, Австрія), Ніка Квеквескірі (Лех, Польща), Гіоргі Кочорашвілі (Леванте, Іспанія), Сандро Алтунашвілі (Вольфсберг, Австрія), Леван Шенгелія (Панетолікос, Греція), Георгій Цитаішвілі (Динамо Батумі), Саба Лобжанідзе (Атланта Юнайтед, США), Хвіча Кварацхелія (Наполі, Італія), Зуріко Давіташвілі (Бордо, Франція), Габріель Сігуа (Базель, Швейцарія)

Нападники: Гуоргі Мікаутадзе (Мец, Франція), Буду Зівзівадзе (Карлсруе, Німеччина), Гіоргі Квілітая (АПОЕЛ, Кіпр)

Збірна Іспанії

Воротарі: Унаї Сімон (Атлетик Більбао), Давід Райя (Арсенал, Англія), Алекс Реміро (Реал Сосьєдад)

Захисники: Хесус Навас (Севілья, Іспанія), Робін Ле Норман (Реал Сосьєдад), Алехандро Грімальдо (Баєр, Німеччина), Дані Карвахаль та Начо Фернандес (обидва – Реал Мадрид), Марк Кукурелья (Челсі, Англія), Емерік Ляпорт (Аль-Наср, Саудівська Аравія), Дані Вівіан (Атлетик Більбао)

Півзахисники: Родрі Ернандес (Манчестер Сіті, Англія), Мартін Субіменді та Мікель Меріно (обидва – Реал Сосьєдад), Фабіан Руїс (ПСЖ, Франція), Алекс Баена (Вільярреал, Іспанія), Педрі та Фермін Лопес (обидва – Барселона, Іспанія)

Нападники: Ламін Ямал та Ферран Торрес (обидва – Барселона, Іспанія), Альваро Мората (Атлетико Мадрид), Мікель Оярсабаль (Реал Сосьєдад), Ніко Вільямс (Атлетик Більбао), Хоселу Мато (Реал Мадрид), Дані Ольмо (Лейпциг, Німеччина), Айосе Перес (Бетіс, Іспанія).

Орієнтовні склади

Грузія: Мамардашвілі — Какабадзе, Гвелесіані, Кашія, Двалі — Чакветадзе, Кочорашвілі, Кітеїшвілі — Цитаішвілі, Кварацхелія, Мікаутадзе

Іспанія: Сімон — Карвахаль, Ле Норман, Начо, Ляпорт — Родрі — Меріно, Ямал, Ольмо — Ніко Вільямс, Мората

Цифри й факти

Це 8 зустріч між збірними Грузії та Іспанії. Перевага в іспанців(+6=0-1);

Обслуговувати матч буде бригада арбітрів із Франції на чолі з 35-річним Франсуа Летексьє; Його асистентами будуть Сиріл Мугньє та Мехді Рахмуні. Четвертий суддя — нідерландець Сердар Гезюбююк. Відеопомічником арбітра буде англієць Жером Брізар;

Іспанці забили 19 м'ячів у ворота Грузії, а пропустили лише 4;

Збірна Іспанії майже у 5 разів дорожча за Грузію (965,50 проти 161,05 мільйонів євро);

Середня ціна іспанця на Євро-2024 понад 37 мільйонів євро, в той час, як у Грузії — 6,19 мільйона;

Склад іспанської команди молодший за збірну Грузії (27,1 проти 27,3 років);

Альваро Мората є найкращим бомбардиром в історії протистояння, у нього 3 голи (Стільки ще у Феррана Торреса, У Хвічі Кварацхелії — 2);

Найкращим бомбардиром Євро-2024 наразі є грузин Гіогрі Мікаутадзе;

Найбільша перемога Іспанії — 7:1 у вересні 2023 року, у Грузії — 1:0 у червні 2016-го;

Востаннє, коли Іспанія перемагала в усіх матчах групового етапу, вона була переможцем Євро (2008);

Грузія вперше вийшла на чемпіонат Європи й одразу потрапила у плейоф.

Де дивитися

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Коефіцієнти від Фавбет

Перемога Іспанії — 1,24;

Нічия — 6,30;

Перемога Грузії — 14,50.

Прогноз Чемпіона

Перемога Іспанії — 3:1.