Грузія вистояла в матчі з Чехією завдяки геройствам Мамардашвілі

Збірні Грузії та Чехії не визначили сильнішого в матчі 2 туру Євро-2024.

Матч завершився з рахунком 1:1.

Футбол — несправедлива штука. Саме так можна описати цей поєдинок, бо вже з перших хвилин чехи влаштувати відчайдушний штурм чужих воріт, але неперевершений Гіоргі Мамардашвілі відбивав удар за ударом. За перші 45 хвилин Чехія завдала 8 ударів у площину воріт, але так і не змогла пробити грузинську стіну.

А от чи не єдина масована атака збірної Грузії призвела до призначення пенальті, яке холоднокровно реалізував Жорж Мікаутадзе.

По перерві команді Чехія таки підібрала ключ до зачарованих воріт Грузії. Патрік Шик із кількох метрів відправив м’яч у пусті ворота — Мамардашвілі вже був відіграний.

Чемпіонат Європи-2024, Німеччина

Група F, 22 червня

Грузія — Чехія 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 — Мікаутадзе (пен) 45+4, 1:1 — Шик 59

Грузія: Мамардашвілі, Кверквелія, Кашія, Двалі, Какабадзе, Меквабішвілі, Кочорашвілі, Давіташвілі, Цитаїшвілі, Кварацхелія, Мікаутадзе.

Чехія: Станек, Цоуфал, Гранац, Голеш, Крейчі, Черни, Провод, Соучек, Джурасек, Гложек, Шик.