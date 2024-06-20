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Ребров: Ми повинні забути гру з Румунією

Олександр Булава — 20 червня, 19:14
Ребров: Ми повинні забути гру з Румунією

Головний тренер збірної України Сергій Ребров вважає, що гравці національної команди повинні забути гру стартового туру Євро-2024 з Румунією (0:3).

Цитує Реброва УЄФА.

"Кожен відповідальний за поразку від Румунії. Це і тренер, і гравці. Я підбираю гравців відповідно до форми та рівня. Чемпіонат Європи — це найвищий рівень. Кожен уболівальник має своє бачення, і у нас є деякі проблеми зі складом, але всі гравці, які вийшли, нам допомогли.

Коли я працював з Валерієм Лобановським, він казав, що не слухай нікого, крім свого тренеране хвилюйся, що думають журналісти, бо вони не бачать тренувань. Після поразки ми розбирали гру. Кожен розуміє свої помилки. Вони знають, що повинні виходити на поле з більшим настроєм і бажанням. Я дійсно очікую хорошої гри, тому що остання була холодним душем.

Євро — це найвищий рівень. Для деяких гравців це турнір, і це велика відповідальність для них. Нам потрібно поважати та підтримувати команду. Помилки будуть — це неминуче. Ми повинні забути гру з Румунією і вийти на поле на новому рівні, показавши, які уроки ми отримали", — сказав Ребров.

Нагадаємо, що наступний матч "синьо-жовтих" відбудеться у п'ятницю, 21 червня, проти Словаччини. Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом. Гра буде другою з трьох зустрічей збірної України в груповому раунді Євро-2024. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн гри.

У першому матчі на чемпіонаті Європи Україна зазнала розгромної поразки від Румунії, чим суттєво ускладнила своє турнірне становище.

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