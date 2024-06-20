Ребров: Ми повинні забути гру з Румунією

Головний тренер збірної України Сергій Ребров вважає, що гравці національної команди повинні забути гру стартового туру Євро-2024 з Румунією (0:3).

Цитує Реброва УЄФА.

"Кожен відповідальний за поразку від Румунії. Це і тренер, і гравці. Я підбираю гравців відповідно до форми та рівня. Чемпіонат Європи — це найвищий рівень. Кожен уболівальник має своє бачення, і у нас є деякі проблеми зі складом, але всі гравці, які вийшли, нам допомогли.

Коли я працював з Валерієм Лобановським, він казав, що не слухай нікого, крім свого тренера — не хвилюйся, що думають журналісти, бо вони не бачать тренувань. Після поразки ми розбирали гру. Кожен розуміє свої помилки. Вони знають, що повинні виходити на поле з більшим настроєм і бажанням. Я дійсно очікую хорошої гри, тому що остання була холодним душем.

Євро — це найвищий рівень. Для деяких гравців це турнір, і це велика відповідальність для них. Нам потрібно поважати та підтримувати команду. Помилки будуть — це неминуче. Ми повинні забути гру з Румунією і вийти на поле на новому рівні, показавши, які уроки ми отримали", — сказав Ребров.