Як поразка від Румунії відобразилась на шансах збірної України вийти у плей-оф Євро-2024

Збірна України з футболу неочікувано поступилася Румунії в першому турі групового етапу Євро-2024. І цей результат може виявитися фатальним, навіть якщо Україна зможе здобути 4 очки в наступних матчах. Розберімося чому.

Яка наразі ситуація в групі Е

По-перше, варто зазначити, що на такий розклад також вплинула сенсаційна перемога Словаччини над Бельгією. Наразі ситуація в групі така:

Румунія — 3 очки (+3 різниця забитих/пропущених); Словаччина — 3 (+1); Бельгія — 0 (-1); Україна — 0 (-3).

Поглянемо на наступний тур. Україна зіграє проти Словаччини, а Бельгія проти Румунії. А тепер зробимо три гілки подій, залежно від результатів, та зрозуміємо, що потрібно зробити українцям, щоб мати шанси вийти далі.

Варіант 1: Перемога України

Якщо перемогу здобудуть і підопічні Сергія Реброва, і бельгійці, то всі команди в групі матимуть рівну кількість очок перед останнім туром. Які варіанти підійдуть Україні в такому разі?

Перемога над Бельгією. (100% прохід у наступний етап, проте не факт, що з 1-го місця, бо якщо в протилежному матчі виграє Румунія, то вони будуть вище);

(100% прохід у наступний етап, проте не факт, що з 1-го місця, бо якщо в протилежному матчі виграє Румунія, то вони будуть вище); Нічия з Бельгією і не нічия в паралельному матчі. (В такій ситуації ми гарантовано опиняємося на 3 місці. Вихід у плей-оф під питанням, проте на 90% 4 очок вистачить);

Якщо в паралельному поєдинку буде зафіксована нічия, то у всіх у групі буде по 4 бали, тому ключовим показником стане різниця забитих/пропущених, а наші 0:3 у першому матчі можна перекрити лише розгромом у другому турі.

(В такій ситуації ми гарантовано опиняємося на 3 місці. Вихід у плей-оф під питанням, проте на 90% 4 очок вистачить); Якщо в паралельному поєдинку буде зафіксована нічия, то у всіх у групі буде по 4 бали, тому ключовим показником стане різниця забитих/пропущених, а наші 0:3 у першому матчі можна перекрити лише розгромом у другому турі. Поразка від Бельгії та перемога Румунії. (Слава богам, що у минулому турі ми перемогли Словаччину (умовно) і обійшли її за очними зустрічами. Але 3 очки може бути замало для виходу далі).

Фото: Getty Images

Якщо збірна України переможе, а бельгійці втратять очки, то математично ситуація майже не зміниться. Нам так само потрібно буде брати бали в останньому турі або молитися на Румунію. Але тут вже буде інше проблема. Румуни завчасно забезпечать собі (на 90%) місце в плей-оф, тому можуть вийти проти Словаччини резервом, а бельгійці навпаки. Для них єдиним способом продовжити боротьбу на турнірі буде перемога над Україною, тому варто очікувати шалений тиск.

Як ми бачимо, на папері є шанси з будь-яким результатом. Проте, по-перше, треба перемогти Словаччину, а по-друге, брати бали з Бельгією. Обидві задачі буде важко виконати, враховуючи те, як українці зіграли напередодні. Але якщо перемоги над словаками не станеться?

Варіант 2: Нічия

Нічия зі Словаччиною у другому турі майже вбиває будь-які шанси на прохід далі. Нам потрібна буде лише перемога над Бельгією. В такому разі ми посядемо 2-3 сходинку.

Якщо Бельгія перемагає Румунію в другому турі, то ми будемо 2-гі лише за умови, що словаки виграють, або програють фінальний матч і в нас буде краще різниця (тобто десь має бути розгром). В решті варіантів — 3-ті.

Якщо там нічия, то ми вийдемо на 2 місце тільки у разі перемоги Румунії в третьому турі, і якщо буде краща різниця зі Словаччиною. Те саме, якщо Бельгія програє румунам.

Фото: Getty Images

Варіант 3: Перемога Словаччини

Якщо ж Україна програє Словаччині, то незалежно від паралельного матчу, ми претендуватимемо лише на 3 сходинку і лише у разі перемоги над Бельгією в останньому турі. А в такій ситуації знову вилітають бельгійці, тож вони битимуться до останнього. До того ж питання у тому, чи вистачить нам 3 балів? На Євро-2020 вистачило, але шанси на повторення невеликі.

Тож як ми бачимо, як би не завершився матч зі Словаччиною, ця поразка від Румунії змушує нас брати очки в поєдинку проти одного з фаворитів Євро-2024 Бельгії. Але зневірюватися зарано, адже українці вже не раз робили сенсації. Сподіваємося, що цього разу буде так само.