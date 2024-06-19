Словаччина — Україна: онланй-трансляція
Збірна України зустрінеться зі Словаччиною у межах другого туру групового етапу чемпіонату Європи-2024.
Матч відбудеться у п'ятницю, 21 червня, на стадіоні "Дюссельдорф-Арена". Початок о 16:00 за київським часом.
Чемпіон проведе для вас текстовий матч онлайн поєдинку в цій новині, починаючи з 15:30.
На думку бейтингового оператора Favbet, українська команда має більше шансів на перемогу. Фавбет на цей матч дає коефіцієнти:
- Перемога Словаччини — 3,7 ;
- Нічия — 3,35 ;
- Перемога України — 2,15.
Після першого туру континентальної першості підопічні Сергія Реброва посідають четверте місце турнірної таблиці групи E. Українці зазнали поразки від Румунії з рахунком 3:0, а Словаччина сенсаційно переграла Бельгію – 1:0.