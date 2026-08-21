Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Ребров вперше відреагував на свою гру у падел із ексгравцем збірної Росії

Софія Кулай — 21 серпня 2026, 11:54
Ребров вперше відреагував на свою гру у падел із ексгравцем збірної Росії
Сергій Ребров

Колишній головний тренер збірної України Сергій Ребров публічно висловився про свою гру у падел в компанії росіянина Васілія Березуцького.

Чинний віцепрезидент УАФ зробив звернення на своїй сторінці в Інстаграмі.

Відео розлетілося інформаційним простором та викликало шквал обурень з боку українців. Екснаставник київського Динамо зізнався, що не спілкується з росіянами, за винятком тих людей, які публічно засудили повномасштабну війну Росії в Україні.

Попри це, Ребров попросив вибачення в українців, яких образив своїм вчинком. Також наставник наголосив, що із перших днів великої війни регулярно підтримує українських військових, нещодавно придбавши для однієї з бригад ЗСУ 50 старлінків.

"Вважаю за потрібне відреагувати на відео, яке з'явилося в мережі, – на ньому я граю в падл з ексгравцем збірної РФ Василем Березуцьким. Я не спілкуюся з представниками країни-агресора, за винятком людей, які публічно засудили повномасштабне вторгнення та виїхали з неї. Я знав про антивоєнну позицію Березуцького, однак мені не було відомо, що він нещодавно поїхав працювати тренером у РФ – я не стежу за футболом у державі-терористці.

Як публічна людина, хочу попросити вибачення перед українцями, яких образив цим учинком, але прошу не сумніватися в моїй проукраїнській позиції та підтримці рідної країни. З перших днів повномасштабного вторгнення я допомагаю силам оборони України. Про деякі донати повідомляли ЗМІ. Нещодавно відгукнувся на запит, придбавши для однієї з бригад ЗСУ 50 старлінків, та надалі продовжую допомагати нашим Героям", – написав український спеціаліст.

Новина доповнюється...

Сергій Ребров

Сергій Ребров

У моїй команді раш**тів немає: ексфорвард збірної України – про гру Реброва у падел із росіянином
Ребров зіграв у падел із легендою збірної Росії
Мудрик несподівано засвітився разом із Ребровим у Лондоні за грою в падел
Наше розчарування – від дуже великих очікувань: Шовковський оцінив роботу Реброва на чолі збірної України
Шевченко: У Реброва в збірній був дуже гарний початок

Останні новини