Ребров вперше відреагував на свою гру у падел із ексгравцем збірної Росії

Колишній головний тренер збірної України Сергій Ребров публічно висловився про свою гру у падел в компанії росіянина Васілія Березуцького.

Чинний віцепрезидент УАФ зробив звернення на своїй сторінці в Інстаграмі.

Відео розлетілося інформаційним простором та викликало шквал обурень з боку українців. Екснаставник київського Динамо зізнався, що не спілкується з росіянами, за винятком тих людей, які публічно засудили повномасштабну війну Росії в Україні.

Попри це, Ребров попросив вибачення в українців, яких образив своїм вчинком. Також наставник наголосив, що із перших днів великої війни регулярно підтримує українських військових, нещодавно придбавши для однієї з бригад ЗСУ 50 старлінків.

"Вважаю за потрібне відреагувати на відео, яке з'явилося в мережі, – на ньому я граю в падл з ексгравцем збірної РФ Василем Березуцьким. Я не спілкуюся з представниками країни-агресора, за винятком людей, які публічно засудили повномасштабне вторгнення та виїхали з неї. Я знав про антивоєнну позицію Березуцького, однак мені не було відомо, що він нещодавно поїхав працювати тренером у РФ – я не стежу за футболом у державі-терористці. Як публічна людина, хочу попросити вибачення перед українцями, яких образив цим учинком, але прошу не сумніватися в моїй проукраїнській позиції та підтримці рідної країни. З перших днів повномасштабного вторгнення я допомагаю силам оборони України. Про деякі донати повідомляли ЗМІ. Нещодавно відгукнувся на запит, придбавши для однієї з бригад ЗСУ 50 старлінків, та надалі продовжую допомагати нашим Героям", – написав український спеціаліст.

Новина доповнюється...