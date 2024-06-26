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Ребров розповів, чому збірна Україна не вийшла у плей-оф Євро-2024

Микола Дендак — 26 червня, 21:30
Ребров розповів, чому збірна Україна не вийшла у плей-оф Євро-2024

Головний тренер збірної України Сергій Ребров вважає, що національна команда втратила шанси вийти в плей-оф Євро-2024 у матчі з Румунією (0:3).

Про це він розповів у післяматчевому коментарі.

"Чого сьогодні не вистачило? Я вважаю, що не вистачило не сьогодні, а в грі з Румунією. Сьогодні немає ніяких зауважень ні до гравців, ні до кого, тому що ми створювали моменти, було багато моментів. На жаль не забили. Але я вважаю, що сьогодні усі українці були вдячні гравцям, які намагались вирвати цю гру.
Ви все робимо для наших Збройних Сил, я бачив у грі, у підготовці, що вони налаштовувались на цю гру. Все що ми робимо — для них, ми їм дуже вдячні", — сказав наставник.

Нагадаємо, в останньому третьому турі групового етапу Україна зіграла в нульову нічию з Бельгією.

У паралельному матчі між Румунією та Словаччиною також була зафіксована нічия. Зрештою, останнє місце у групі E посіла саме збірна України. Групу виграли румуни, другими йдуть бельгійці, а словаки посіли 3 місце.

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