Ребров розповів, чому збірна Україна не вийшла у плей-оф Євро-2024

Головний тренер збірної України Сергій Ребров вважає, що національна команда втратила шанси вийти в плей-оф Євро-2024 у матчі з Румунією (0:3).

Про це він розповів у післяматчевому коментарі.

"Чого сьогодні не вистачило? Я вважаю, що не вистачило не сьогодні, а в грі з Румунією. Сьогодні немає ніяких зауважень ні до гравців, ні до кого, тому що ми створювали моменти, було багато моментів. На жаль не забили. Але я вважаю, що сьогодні усі українці були вдячні гравцям, які намагались вирвати цю гру.

Ви все робимо для наших Збройних Сил, я бачив у грі, у підготовці, що вони налаштовувались на цю гру. Все що ми робимо — для них, ми їм дуже вдячні", — сказав наставник.

Нагадаємо, в останньому третьому турі групового етапу Україна зіграла в нульову нічию з Бельгією.

У паралельному матчі між Румунією та Словаччиною також була зафіксована нічия. Зрештою, останнє місце у групі E посіла саме збірна України. Групу виграли румуни, другими йдуть бельгійці, а словаки посіли 3 місце.