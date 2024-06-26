Словаччина та Румунія розписали мирову на Євро-2024
Збірна Словаччини зіграла внічию з Румунією у третьому турі групового етапу Євро-2024.
Матч завершився з рахунком 1:1.
Команди обережно розпочали гру. Рахунок у грі відкрила збірна Словаччини на 24-й хвилині гри. Ондрей Дуда увірвався у штрафний румунів, де головою замкнув передачу Юрая Куцки.
На 34-й хвилині арбітр після перегляду ВАР поставив одинадцятиметровий за фол на Янісі Хаджі. Півзахисник Развар Марін впевнено реалізував пенальті та зрівняв рахунок у грі (1:1).
Друга половина гри розпочалася на зустрічних курсах та запам'яталась рясною зливою.
Свої нагоди у словаків мали Гараслін та Стрелец — перший пробив по центру воріт, удар другого пройшов у сантиметрах від стійки воріт румунів.
Наприкінці матчу команди почали максимально обережно грати, особливо не ризикуючи в атаці та довели матч до нічиї.
Словаччина — Румунія 1:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 24 Дуда, 1:1 - 37 Марін (пен)
Словаччина: Дубравка, Ганцко, Шкріньяр (к), Вавро, Пекарік, Дуда, Лоботка, Куцка, Гараслін (70 Суслов), Стрелец (70 Боженік), Шранц (78 Дюріш)
Румунія: Ніце, Банку, Бурке, Дрегушин (67 Пушкаш), Раціу, Марін, Коман (58 Сореску), Станчу (к), Марін (86 Рус), Хаджі (66 Ман), Дрегуш
У паралельному матчі Україна зіграла внічию з Бельгією (0:0). Тому за підсумками трьох турів Румунія виграла групу, другими стали бельгійці, а словаки посіли третє місце.