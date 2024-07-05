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Іспанія зіграє з Німеччиною, Франція — з Португалією: розклад матчів плейоф Євро-2024

Микола Дендак — 5 липня, 07:40
Іспанія зіграє з Німеччиною, Франція — з Португалією: розклад матчів плейоф Євро-2024

У п'ятницю, 5 липня, на чемпіонаті Європи-2024 з футболу будуть зіграні два матчі чвертьфінальної стадії турніру.

Збірна Франції зустрінеться з Португалією, а Іспанія поміряється силами з Німеччиною. Переможці цих пар зустрінуться між собою у півфіналі Євро.

Євро-2024, Німеччина
1/4 фіналу, 5 липня

19:00 Іспанія — Німеччина

22:00 Португалія — Франція

Прямі трансляції поєдинків будуть доступні на медіаплатформі MEGOGO.

Нагадаємо, що Франція сенсаційно посіла друге місце в групі D, а в 1/8 фіналу перемогла Бельгію лише завдяки автоголу на останніх хвилинах матчу. Своєю чергою Португалія виграла групу F, а в плейоф Євро-2024 здолала Словенію лише в серії післяматчевих пенальті.

Господарі цьогорічного Євро посіли перше місце у групі A. На першому етапі плейоф німці здобули впевнену перемогу над Данією. "Фурія роха" також перемогла у своїй групі, а пізніше розгромила Грузію в 1/8 фіналу.

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