Арсенал Зінченка підписав чемпіона Євро-2024

Лондонський Арсенал, за який грає українець Олександр Зінченко, підписав півзахисника збірної Іспанії Мікеля Меріно.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Умови контракту не розголошуються, але за даними авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, угода укладена до 2028 року, а сума трансферу складає 32 мільйони євро +5 млн бонусів.

Mikel Merino 🤝 The Arsenal pic.twitter.com/NoKsAcJTUF — Arsenal (@Arsenal) August 27, 2024

Попереднім клубом іспанця був Реал Сосьєдад. У Ла Лізі хавбек за 6 сезонів зіграв 190 матчів та забив 20 голів. Також на його рахунку 2 голи за 28 матчів у складі збірної Іспанії, з якою він переміг на чемпіонаті Європи 2024, обійшовши у фінальній сутичці Англію.

Варто зазначити, що Мікель став автором переможного голу у чвертьфіналі континентальної першості проти збірної Німеччини.

Нагадаємо, напередодні "каноніри" на виїзді перемогли Астон Віллу у другому турі Англійської Прем'єр-ліги. Олександр Зінченко весь матч провів на лаві запасних.