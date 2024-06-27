Грузія в історичному поєдинку обіграла Португалію: огляд матчу Євро-2024

Збірна Грузії обіграла Португалію у третьому турі чемпіонату Європи-2024 з футболу.

Огляд матчу

Чемпіонат Європи-2024, Німеччина

Група F, 3 тур, 26 червня

Грузія — Португалія 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 2 Кварацхелія, 2:0 - 57 Мікаутадзе (пен)

Грузія: Мамардашвілі, Какабадзе, Гвелесіані (76 Квірквелія), Кашія, Двалі, Лочошвілі (63 Цітаїшвілі), Чакветадзе (81 Меквабішвілі), Кочорашвілі, Кітеїшвілі, Мікаутадзе, Кварацхелія (81 Давіташвілі)

Португалія: Кошта, Далот, Перейра, Сілва (Семеду 66), Інасіу, Невеш (75 Нуньєш), Паїлінья (46 Невеш), Нету (75 Жота), Консейсау, Роналду (66 Рамуш), Фелікс

Попередження: 85 Меквабішвілі — 28 Роналду, 44 Нету, 53 Невеш

Перемога дозволила збірній Грузії набрати 4 очки та вперше в історії вийти у плей-оф. Португальці попри поразку змогли виграти квартет F, другою стала Туреччина, а Чехія з 1 балом в активі покинула турнір.