Грузія в історичному поєдинку обіграла Португалію: огляд матчу Євро-2024
Збірна Грузії обіграла Португалію у третьому турі чемпіонату Європи-2024 з футболу.
Огляд матчу
Голи: 1:0 - 2 Кварацхелія, 2:0 - 57 Мікаутадзе (пен)
Грузія: Мамардашвілі, Какабадзе, Гвелесіані (76 Квірквелія), Кашія, Двалі, Лочошвілі (63 Цітаїшвілі), Чакветадзе (81 Меквабішвілі), Кочорашвілі, Кітеїшвілі, Мікаутадзе, Кварацхелія (81 Давіташвілі)
Португалія: Кошта, Далот, Перейра, Сілва (Семеду 66), Інасіу, Невеш (75 Нуньєш), Паїлінья (46 Невеш), Нету (75 Жота), Консейсау, Роналду (66 Рамуш), Фелікс
Попередження: 85 Меквабішвілі — 28 Роналду, 44 Нету, 53 Невеш
Перемога дозволила збірній Грузії набрати 4 очки та вперше в історії вийти у плей-оф. Португальці попри поразку змогли виграти квартет F, другою стала Туреччина, а Чехія з 1 балом в активі покинула турнір.