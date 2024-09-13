Лідер збірної України пропустив вирішальні матчі Євро-2024 через програму індивідуального фізіотерапевта – журналіст

Один з лідерів збірної України з футболу пропустив вирішальні матчі групового етапу Євро-2024 через травму, яку отримав внаслідок індивідуальної програми від особистого фізіотерапевта.

Про це заявив ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.

Також журналіст розповів про футболіста національної команди, який напередодні стартового матчу чемпіонату Європи в Німеччині покинув розташування збірної та залишився на ніч з дружиною.

"Я знаю ситуацію, багато хто знає цю ситуацію, що не може бути такого, що перед першою грою на Євро-2024 (з Румунією, 0:3, – прим.) гравець, коли є вже заїзд команди на базу, йде в готель до своєї дружини, і там залишається на ніч. Цього не може бути. У будь-якій нормальній збірній після цього йде показова прочуханка – його відправляють із команди. У нас ситуація така, що після цього він виходить у стартовому складі.

У червні Чемпіон повідомляв, що вінгер Челсі Михайло Мудрик зазнав пошкодження, яке не пов'язане з футболом. Гравець отримав травму під час навантажень у тренажерному залі.

У нас також ситуація, коли гравець збірної на Євро займається за програмою індивідуального фізіотерапевта. Індивідуальний фізіотерапевт пише йому програму, гравець її робить і отримує травму, через яку він пропускає вирішальні матчі. Як це може бути, коли всі ці процеси має контролювати головний тренер?", – сказав Співаковський.

Нагадаємо, що підопічні Сергія Реброва не зуміли кваліфікуватися до плейоф Євро-2024, посівши четверте місце в групі E, де усі команди здобули по чотири залікових пункти. Україна завершила виступи на останньому місці через розгромну поразку від Румунії на старті Євро (3:0).

Напередодні збірна України двічі програла у стартових матчах Ліги націй УЄФА-2024/2025. У номінально домашній грі "синьо-жовті" поступилися Албанії (2:1), а потім на виїзді програли Чехії (3:2).