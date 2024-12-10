Моурінью: Усі говорили на Євро Ямал, Ямал, але мені більше подобається Вільямс

Головний тренер Фенербахче Жозе Моурінью вважає, що нападник Атлетика Більбао Ніко Вільямс краще себе проявив на Євро-2024 ніж його земляк Ламін Ямал, що виступає за Барселону.

Слова португальського фахівця передає інсайдер Фабріціо Романо.

"На Євро всі говорили: Ямал, Ямал, Ямал... Він чудовий хлопець, але мені особисто більше подобається Ніко Вільямс. Сподіваюся, він опиниться в мадридському Реалі", – сказав Моурінью.

👀🇪🇸 José Mourinho: “In the Euros, people were all saying Yamal, Yamal, Yamal…”.



“He's a wonderful boy, but I, personally, prefer more of Nico Williams”.



“I hope he ends up at Real Madrid”, told Cope. pic.twitter.com/bXQsrWgimH — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 10, 2024

Нагадаємо, що Ламін Ямал та Ніко Вільямс допомогли збірній Іспанії виграти чемпіонат Європи-2024, гравець Барселони відзначився 5 гольовими діями та став найкращим молодим гравцем турніру, Ніко Вільямс зумів забити два голи та віддати один асист.

Відзначимо, що Фенербахче під керівництвом Моурінью наразі знаходиться на другому місці у турецькій Суперлізі, маючи у своєму активі 32 очки та на шість залікових балів відстає від лідируючого Галатасараю.

Раніше Жозе різко висловився на адресу Гвардіоли, який згадав, хто з них більше має трофеїв чемпіонату Англії.