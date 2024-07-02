Португалія у серії пенальті обіграла Словенію: огляд матчу Євро-2024

Збірна Португалії в серії пенальті обіграла Словенію і вийшла у чвертьфінал Євро-2024.

Огляд матчу

Чемпіонат Європи-2024, Німеччина

1/8 фіналу, 1 липня





Нереалізований пенальті: Роналду 105

Португалія: Кошта, Канселу (Семеду 117), Діаш, Пепе (Невеш 118), Мендеш, Бруну Фернандеш, Палінья, Вітінья (Жота 65), Бернанду Сілва, Роналду, Леау (Консейсау 76)

Словенія: Облак, Балковец, Бійол, Дркушич, Корнічнік, Млакар (Станкович 74), Елснік (Ілічич 106), Гнезда Черін, Стоянович (Вербич 87), Шешко, Шпорар (Целар 74).

Попередження: Дркушич 32, Корнічнік 37, Станкович 101, Бійол 106, Балковец 107, Мартінес 111 (за межами поля)

Вилучення: 105+1 Кек

В 1/4 фіналу Португалія зіграє з Францією, яка здолала Бельгію після прикрого автогола.