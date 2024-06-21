Українська правда
Усі розділи

Euro-2024

Підтримати УП
Чемпіон Футбол Євро-2024

Конопля: Словаччина втричі організованіша, ніж Румунія

Микола Дендак — 21 червня, 11:10
Конопля: Словаччина втричі організованіша, ніж Румунія

Захисник донецького Шахтаря та збірної України Юхим Конопля вважає, що Словаччина втричі організованіша, ніж Румунія.

Про це він розповів на YouTube-каналі "ВЗБІРНА".

"Словаччина втричі організованіша, ніж Румунія. Вони показали, що можуть здобувати результат проти сильних опонентів завдяки командній силі, а не завдяки зірковим гравцям. У цій грі буде вирішуватися наша доля. Нам потрібно навчитися у гравців Словаччини тому, як вони віддавалися на полі. Ми хочемо реабілітуватися. З нашого боку точно буде самовіддача", — сказав футболіст.

Поєдинок другого туру групового етапу Євро-2024 Словаччина — Україна відбудеться у п'ятницю, 21 червня, на стадіоні "Дюссельдорф Арена". Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн гри.

У першому матчі на чемпіонаті Європи Україна зазнала розгромної поразки від Румунії, чим суттєво ускладнила своє турнірне становище.

Збірна України з футболу Юхим Конопля Євро-2024 з футболу Збірна Словаччини з футболу збірна Румунії з футболу

Юхим Конопля

Конопля: Домовилися битися один за одного в наступних матчах
Визначилися найгірші гравці збірної України в матчі проти Румунії за версією SofaScore
Конопля — про Євро-2024: Не варто недооцінювати суперників
Конопля: Ми могли забивати Руху більше
Конопля: Вдячні нашим воїнам, які боронять Україну, ця перемога насамперед для вас

Останні новини