Конопля: Словаччина втричі організованіша, ніж Румунія

Захисник донецького Шахтаря та збірної України Юхим Конопля вважає, що Словаччина втричі організованіша, ніж Румунія.

Про це він розповів на YouTube-каналі "ВЗБІРНА".

"Словаччина втричі організованіша, ніж Румунія. Вони показали, що можуть здобувати результат проти сильних опонентів завдяки командній силі, а не завдяки зірковим гравцям. У цій грі буде вирішуватися наша доля. Нам потрібно навчитися у гравців Словаччини тому, як вони віддавалися на полі. Ми хочемо реабілітуватися. З нашого боку точно буде самовіддача", — сказав футболіст.

Поєдинок другого туру групового етапу Євро-2024 Словаччина — Україна відбудеться у п'ятницю, 21 червня, на стадіоні "Дюссельдорф Арена". Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом. Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн гри.

У першому матчі на чемпіонаті Європи Україна зазнала розгромної поразки від Румунії, чим суттєво ускладнила своє турнірне становище.