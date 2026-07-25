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Тримався за праве коліно: Конопля достроково завершив товариський матч Боруссії Менхенгладбах через травму

Микола Літвінов — 25 липня 2026, 22:28
Тримався за праве коліно: Конопля достроково завершив товариський матч Боруссії Менхенгладбах через травму
Юхим Конопля
Getty Images

Український правий захисник менхенгладбаської Боруссії Юхим Конопля травмувався у товариському поєдинку проти Рот-Вайсс.

Уродженець Донецька був змушений достроково завершити гру на 12-й хвилині зустрічі. Після грубого зіткнення з Франсі Буебарі українець ще дві хвилини тримався за праве коліно, після чого остаточно залишив поле, а його місце посів Діллон Берко.

Характер травми вихованця донецького Шахтаря наразі лишається невідомим.

Сам матч завершився перемогою "жеребців" з рахунком 2:1. Боруссія впевнено лідирувала по ходу поєдинку, й попри автогол Бібера під завісу зустрічі, підопічним Ойгена Поланскі вдалося довести справу до тріумфу.

Клубні товариські матчі
25 липня

РВ Ессен (Німеччина) – Боруссія М. (Німеччина) 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 45+1 Болін, 0:2 – 74 Мох'я, 1:2 – 90+2 Бібер (автогол)

Нагадаємо, що ексгравець "гірників" приєднався до менхенгладбаської Боруссії наприкінці травня цього року. Його контракт з "жеребцями" чинний до кінця червня 2029 року.

Юхим Конопля

Юхим Конопля

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