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Сподіваюся, нічого серйозного: Конопля оцінив наслідки травми, отриманої в спарингу за Боруссію

Микола Літвінов — 26 липня 2026, 13:08
Сподіваюся, нічого серйозного: Конопля оцінив наслідки травми, отриманої в спарингу за Боруссію
Юхим Конопля
Getty Images

Український правий захисник менхенгладбаської Боруссії Юхим Конопля прокоментував отриману травму в товариському поєдинку проти Рот-Вайсс, зазначивши, що не варто засуджувати вчинок Франсі Буебарі.

Відповідний допис він розмістив у своєму Інстаграм.

"Дорогі друзі, дуже дякую за ваші слова підтримки. Я дуже ціную вашу турботу. Не звинувачуйте гравця; я впевнений, що він зробив це ненавмисно. Сподіваюся, травма не серйозна, і я докладу всіх зусиль, щоб повернутися ще сильнішим".

Нагадаємо, що ексгравець донецького Шахтаря, тримаючись за праве коліно, вимушений був залишити поле у своєму другому матчі за "жеребців" на 12-й хвилині. Це сталося внаслідок грубого фолу Франсі Буебарі, який жорстко влетів у ноги українцю.

Додамо, що Конопля приєднався до менхенгладбаської Боруссії наприкінці травня цього року. Його контракт з клубом Бундесліги чинний до кінця червня 2029 року.

Боруссія Менхенгладбах Юхим Конопля

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