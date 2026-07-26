Сподіваюся, нічого серйозного: Конопля оцінив наслідки травми, отриманої в спарингу за Боруссію

Український правий захисник менхенгладбаської Боруссії Юхим Конопля прокоментував отриману травму в товариському поєдинку проти Рот-Вайсс, зазначивши, що не варто засуджувати вчинок Франсі Буебарі.

Відповідний допис він розмістив у своєму Інстаграм.

"Дорогі друзі, дуже дякую за ваші слова підтримки. Я дуже ціную вашу турботу. Не звинувачуйте гравця; я впевнений, що він зробив це ненавмисно. Сподіваюся, травма не серйозна, і я докладу всіх зусиль, щоб повернутися ще сильнішим".

Нагадаємо, що ексгравець донецького Шахтаря, тримаючись за праве коліно, вимушений був залишити поле у своєму другому матчі за "жеребців" на 12-й хвилині. Це сталося внаслідок грубого фолу Франсі Буебарі, який жорстко влетів у ноги українцю.

Додамо, що Конопля приєднався до менхенгладбаської Боруссії наприкінці травня цього року. Його контракт з клубом Бундесліги чинний до кінця червня 2029 року.