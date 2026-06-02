Туран відреагував на прощальні слова Коноплі після відходу з Шахтаря: Я дуже тебе люблю

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран відреагував на прощальне звернення Юхима Коноплі, який перебрався у менхенгладбацьку Боруссію.

Свій коментар наставник "гірників" залишив під публікацією захисника в Інстаграмі.

Турецький спеціаліст побажав 26-річному правому оборонцю усього найкращого, багато трофеїв, успіху та щастя.

"Мій дорогий брате, від щирого серця бажаю тобі та твоїй родині усіляких успіхів. Я дуже тебе люблю. Це був неймовірний рік, і я щиро щасливий, що зустрів тебе. Нехай усі трофеї, успіх та щастя будуть з тобою. Бажаю тобі тільки всього найкращого", – написав Туран.

На що Конопля відповів: "Дуже ціную це, мій брате, з першого дня. Люблю тебе і завжди буду із вами всіма".

Юхим підписав контракт із німецьким клубом до кінця червня 2029-го. Портал Transfermarkt оцінює його вартість у 5 мільйонів євро.

До цього переходу фланговий захисник виступав за Шахтар та в оренді у чернігівській Десні (49 матчів). За "гірників" Конопля провів 114 ігор, у яких відзначився 7 голами та 15 асистами.

Разом із донеччанами тричі ставав чемпіоном України, двічі перемагав у Кубку та одного разу підіймав над своєю головою Суперкубок країни.

