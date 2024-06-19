Українська правда
Усі розділи

Euro-2024

Підтримати УП
Чемпіон Футбол Євро-2024

Букмекери назвали фаворита матчу Словаччина — Україна

Максим Салівон — 19 червня, 19:30
Букмекери назвали фаворита матчу Словаччина — Україна

Збірна України буде фаворитом у грі проти Словаччини в межах другого туру групового раунду чемпіонату Європи з футболу.

На думку бейтингового оператора Favbet, українська команда має більше шансів на перемогу. Фавбет дає на матч наступні коефіцієнти:

Перемога Словаччини — 3,75;

Нічия — 3,30;

Перемога України — 2,14.

А от найбільш імовірним рахунком основного часу вважають нічию (1:1).

Пряма трансляція гри — на медіасервісі MEGOGO.

Також на нашому сайті буде доступний текстовий онлайн.

Матч Словаччина — Україна відбудеться у п'ятницю, 21 червня, на стадіоні "Дюссельдорф Арена" у Дюссельдорфі (Німеччина). Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом. Гра буде другою з трьох зустрічей збірної України в груповому раунді Євро-2024 — континентальна першість пройде з 14 червня по 14 липня.

Нагадаємо, в першому матчі на чемпіонаті Європи Україна зазнала розгромної поразки від Румунії, чим суттєво ускладнила своє турнірне становище.

букмекери Збірна України з футболу Євро-2024 Євро-2024 з футболу Збірна Словаччини з футболу

Збірна України з футболу

Бєланов: У поєдинку з румунами ми побачили "зіркову хворобу"
Топ-5 результативних помилок 1 туру Євро-2024 за версією Чемпіона
Ексзахисник Шахтаря відхрестився від скандальної заяви про Степаненка
Малиновський — про матч із Румунією: Після таких ігор вибачення не потрібні
Почесний президент Дніпра-1: Порівняйте преміальні збірників із тим, що заробляють солдати на "нулі"

Останні новини