Букмекери назвали фаворита матчу Словаччина — Україна

Збірна України буде фаворитом у грі проти Словаччини в межах другого туру групового раунду чемпіонату Європи з футболу.

На думку бейтингового оператора Favbet, українська команда має більше шансів на перемогу. Фавбет дає на матч наступні коефіцієнти:

Перемога Словаччини — 3,75;

Нічия — 3,30;

Перемога України — 2,14.

А от найбільш імовірним рахунком основного часу вважають нічию (1:1).

Пряма трансляція гри — на медіасервісі MEGOGO.

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Матч Словаччина — Україна відбудеться у п'ятницю, 21 червня, на стадіоні "Дюссельдорф Арена" у Дюссельдорфі (Німеччина). Стартовий свисток пролунає о 16:00 за київським часом. Гра буде другою з трьох зустрічей збірної України в груповому раунді Євро-2024 — континентальна першість пройде з 14 червня по 14 липня.

Нагадаємо, в першому матчі на чемпіонаті Європи Україна зазнала розгромної поразки від Румунії, чим суттєво ускладнила своє турнірне становище.