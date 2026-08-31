Фігурант гучного скандалу на ЧС-2026 може стати одноклубником Миколенка

Нападник збірної США та французького Монако Фоларін Балогун може продовжити кар'єру в розташуванні англійського Евертона.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Як зазначається, "Іриски" вже надіслали пропозицію щодо трансферу цього гравця, й наразі сторони перебувають у стадії переговорів.

Для ліверпульського колективу вкрай важливо придбати найближчим часом нового футболіста на центральну ланку нападу, оскільки досвідчений форвард команди Бету незабаром перейде до італійської Фіорентини.

Зауважимо, раніше вже стало відомо, що Балогун планує попрощатися з "монегасками" у поточне трансферне вікно. Почав він захищати кольори цього клубу влітку 2023 року, коли перейшов із лондонського Арсенала.

За цей час 25-річний нападник провів на клубному рівні 91 матч, у якому відзначився 31 голом та 13 асистами.

Додамо, що за спиною в американця 31 поєдинок за національну команду (12 забитих м'ячів та 5 результативних передач). Разом із командою поїхав на чемпіонат світу-2026, де стався один із наймасштабніших скандалів турніру за його участі.

Нагадаємо, що перед матчем 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 проти Бельгії дисциплінарний комітет ФІФА після розмови Джанні Інфантіно з президентом США Дональдом Трампом призупинив дискваліфікацію Фоларіна Балогуна, що дозволило нападнику взяти участь у грі. Трамп публічно подякував ФІФА за це рішення.

Згодом президент ФІФА підтвердив факт цього діалогу з Трампом, але заперечив будь-яке втручання американського лідера у дисциплінарне провадження щодо Балогуна.

Рішення ФІФА викликало критику з боку УЄФА, де заявили, що такі дії футбольної організації перетнули "червоні лінії" чесної гри.

Водночас президент УЄФА Александер Чеферін не відвідав фінал чемпіонату світу-2026 через суперечки з Міжнародною федерацією футболу. Однією з причин незадоволення словенського функціонера стало анулювання відсторонення Балогуна.