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Манчестер Сіті за 60 млн фунтів підпише вінгера Евертона

Олександр Булава — 31 серпня 2026, 21:52
Манчестер Сіті за 60 млн фунтів підпише вінгера Евертона
Іліман Ндіає
Getty Images

Манчестер Сіті досяг принципової угоди з Евертоном щодо підписання Ілімана Ндіає.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

26-річний гравець отримав дозвіл від керівництва клубу пройти медогляд у "містян". Сума трансферу складе 60 млн фунтів, з яких 5 млн передбачено як бонуси.

Зазначається, що з самим вінгером вже узгоджені умови особистого контракту.

Ндіає приєднався до Евертона влітку 2024 року, перейшовши з Марселя за 15 млн фунтів стерлінгів. Відтоді сенегальський нападник устиг провести за мерсісайдців 73 матчі, в яких відзначився 17 голами та 4 асистами.

Нагадаємо, напередодні нападник Манчестер Сіті та збірної Єгипту Омар Мармуш став гравцем Тоттенгема.

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