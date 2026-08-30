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Тоттенгем підпише Ндіає, а Рішарлісон повернеться в Евертон

Олександр Булава — 30 серпня 2026, 13:19
Тоттенгем підпише Ндіає, а Рішарлісон повернеться в Евертон
Іліман Ндіає
Getty Images

Тоттенгем досяг принципової угоди з Евертоном щодо підписання Ілімана Ндіає. У зворотньому напрямку відправиться бразильський нападник Рішарлісон.

Про це повідомляє The Athletic.

Джерела в обох клубах наголошують, що трансфери є окремими угодами та не пов'язані між собою. Завершення переходів залежить від узгодження особистих умов контрактів і проходження футболістами медоглядів.

Ндіає приєднався до Евертона влітку 2024 року, перейшовши з Марселя за 15 млн фунтів стерлінгів. Відтоді сенегальський нападник устиг провести за мерсісайдців 73 матчі, в яких відзначився 17 голами та 4 асистами.

Рішарлісон у 2022 році перейшов з Евертона в Тоттенгем. За час виступів у складі "шпор" 29-річний бразильський форвард набрав 32 голи у 134 поєдинках, а минулого сезону із 11 влучними ударами став найкращим бомбардиром лондонської команди в АПЛ.

Нагадаємо, напередодні нападник Манчестер Сіті та збірної Єгипту Омар Мармуш став гравцем Тоттенгема.

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