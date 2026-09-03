Власники Евертона шукають нових інвесторів для клубу

Власники Евертона, американська компанія Friedkin Group, шукають нових інвесторів для клубу, за який виступає захисник збірної України Віталій Миколенко.

Про це повідомляє The Athletic.

За їхньою інформацією, Friedkin Group готова продати міноритарний пакет акцій Евертона. Ідея полягає в пошуку стратегічних інвесторів, які дадуть новий поштовх розвитку клубу.

Ці процеси відбуваються на фоні критики поведінки клубу наприкінці літнього трансферного вікна. В останні дні Евертон продав трьох гравців (Ілімана Ндіайє, Бето та Тіма Ірогбунема) на суму в понад 100 мільйонів євро.

Зазначимо, що, окрім Евертона, Friedkin Group з 2020 року також володіє італійською Ромою. Евертон розпочав новий сезон з 4 очок у 2 турах АПЛ.