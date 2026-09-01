Манчестер Сіті оголосив про перехід вінгера Евертона

Манчестер Сіті оголосив про перехід 26-річного сенегальського вінгера Евертона Ілімана Ндіає.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Гравець підписав 5-річний контракт. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, сума трансферу склала 60 млн фунтів, з яких 5 млн передбачено як бонуси.

Ндіає приєднався до Евертона влітку 2024 року, перейшовши з Марселя за 15 млн фунтів стерлінгів. Відтоді сенегальський нападник устиг провести за мерсісайдців 73 матчі, в яких відзначився 17 голами та 4 асистами.

Нагадаємо, напередодні нападник Манчестер Сіті та збірної Єгипту Омар Мармуш став гравцем Тоттенгема.