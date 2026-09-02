Клуб Миколенка повернув одіозного вінгера Манчестер Сіті

Евертон вдруге поспіль орендував лівого вінгера Манчестер Сіті Джека Гріліша.

Про це інформує сайт "ірисок".

30-річний англієць знову виступатиме пліч-о-пліч із Віталієм Миколенком до кінця поточного сезону-2026/27. Гріліш вже виступав за Евертон у минулому сезоні-2025/26 (2 голи та 6 асистів у 22-х матчах).

Інші деталі угоди не розголошуються.

До повернення встиг взяти участь у двох поєдинках за Сіті, у яких не запам'ятався результативними діями.

Чинний контракт Джека з "містянами" розрахований до 30 червня 2027-го, тому наступного літа англієць може стати вільним агентом.

Відзначимо, що за свою кар'єру Гріліш також виступав за Ноттс Каунті (39 ігор), Астон Віллу (213) та МанСіті (159).

Гріліш знову може провести поєдинок у футболці Евертона вже 6 вересня, коли "іриски" приймуть у межах 3-го туру АПЛ Манчестер Юнайтед (о 16:00 за київським часом).

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті оголосив про перехід 26-річного сенегальського вінгера Евертона Ілімана Ндіає.