Сподіваюся, їм вдасться уникнути санкцій: Енріке – про справу Манчестер Сіті щодо фінансових махінацій
Головний тренер Парі Сен-Жермен Луїс Енріке заявив, що не вважає за потрібне відбирати у Манчестер Сіті їхні титули внаслідок вердикту комісії АПЛ, згідно з яким клуб порушував фінансові правила ліги.
Його слова передає Reuters.
"Перша реакція, коли ти це чуєш, — це здивування, але я вважаю, що нам слід поважати процес і дочекатися остаточного рішення.
Є органи, відповідальні за ухвалення цих рішень, цих рішень, і нам доведеться почекати, але якщо говорити виключно про футбол і те, що я бачив на полі, то Манчестер Сіті заслуговує на ці трофеї.
Мені подобається, як вони грають у футбол, і після цього треба чекати на остаточне рішення і нічого більше... Я вважаю, що трофеї, які виграють на полі, залишаються на полі, і вони заслуговують на цю перемогу. Сподіваюся, їм вдасться уникнути санкцій".
Нагадаємо, видання The Athletic проінформувало, що Манчестер Сіті визнали винним у 114 зі 115 пунктів фінансових порушень. Медіа зазначило, що ця справа може закінчитися для команди штрафом або позбавленням титулів.
Згодом комісія АПЛ офіційно встановила факт правопорушень з боку "містян" щодо звітності про витрати клубу. Зазначається, що колектив штучно завищив свої доходи та зменшив відображені у звітності витрати більш ніж на 900 мільйонів фунтів стерлінгів.
Манчестер Сіті заперечив всі звинувачення та вже подав апеляцію на вердикт комісії. Стало відомо, що ця ситуація може мати наслідки для дипломатичних відносин між Великою Британією та ОАЕ.
Напередодні відомий ексфутболіст Ліверпуля Стівен Джеррард заявив, що "містян" потрібно суворо покарати, аби приклад таких махінацій не почали наслідувати інші клуби.