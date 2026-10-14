Сподіваюся, їм вдасться уникнути санкцій: Енріке – про справу Манчестер Сіті щодо фінансових махінацій

Головний тренер Парі Сен-Жермен Луїс Енріке заявив, що не вважає за потрібне відбирати у Манчестер Сіті їхні титули внаслідок вердикту комісії АПЛ, згідно з яким клуб порушував фінансові правила ліги.

Його слова передає Reuters.

"Перша реакція, коли ти це чуєш, — це здивування, але я вважаю, що нам слід поважати процес і дочекатися остаточного рішення.



Є органи, відповідальні за ухвалення цих рішень, цих рішень, і нам доведеться почекати, але якщо говорити виключно про футбол і те, що я бачив на полі, то Манчестер Сіті заслуговує на ці трофеї.

Мені подобається, як вони грають у футбол, і після цього треба чекати на остаточне рішення і нічого більше... Я вважаю, що трофеї, які виграють на полі, залишаються на полі, і вони заслуговують на цю перемогу. Сподіваюся, їм вдасться уникнути санкцій".