Ситуація з Манчестер Сіті може негативно вплинути на відносини між Великою Британією та ОАЕ – ЗМІ

Вердикт комісії АПЛ, згідно з яким Манчестер Сіті порушував фінансові правила ліги, може створити політичну напругу між Великою Британією та Об'єднаними Арабськими Еміратами.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними видання, певні посадовці ОАЕ дали знати британському уряду, що їм не подобається ситуація з футбольним клубом, і тому це може вплинути на їхню готовність до дотримування зобов'язань у масштабних політичних операціях перед Англією.

Водночас британські урядовці також незадоволені поведінкою політиків з Перської затоки, оскільки, на їхню думку, вони могли знати про правопорушення "містян" та замовчувати цю інформацію.

Окрім того, політики Великої Британії розділилися у думках через публічні висловлювання прем'єр-міністра країни Едрю Бернема, який заявив, що буде розчарований, якщо власники Манчестер Сіті залишать клуб внаслідок звинувачень у фінансових махінаціях.

Певна кількість колег Бернема обурена його поведінкою, оскільки вважає, що уряд має зберігати незалежність щодо розгляду цієї справи.

Обидві країни хочуть залишити у силі фінансову співпрацю, й щодо цієї ситуації зустрінуться на саміті в Лондоні, який відбудеться цього місяця. Можливо, що на результат цієї зустрічі може вплинути ситуація з Манчестер Сіті.

Варто відзначити, що протягом останніх п'яти років ОАЕ інвестували понад 30 мільярдів фунтів стерлінгів (39,7 мільярда доларів) в економічні сектори Великої Британії. Зокрема йдеться про сфери оборони, медицини та технологічного розвитку.

Також додамо, що головним власником Манчестер Сіті є шейх Мансур ібн Заїд Аль Нахаян, який є братом президента ОАЕ.

Нагадаємо, напередодні видання The Athletic проінформувало, що Манчестер Сіті визнали винним за 114 зі 115 пунктів фінансових порушень. Медіа зазначило, що ця справа може закінчитися для команди штрафом або позбавленням титулів.

Згодом комісія АПЛ офіційно встановила факт правопорушень з боку "містян" щодо звітності про витрати клубу. Зазначається, що колектив штучно завищив свої доходи та зменшив відображені у звітності витрати більш ніж на 900 мільйонів фунтів стерлінгів.

Манчестер Сіті заперечив всі звинувачення та вже подав апеляцію на вердикт комісії.