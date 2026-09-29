АПЛ визнала Манчестер Сіті винним у фінансових махінаціях

Англійська Прем'єр-ліга визнала футбольний клуб Манчестер Сіті винним у порушенні фінансових правил чемпіонату.

Про це повідомляє ліга на своєму сайті.

Комісія АПЛ розкрила низку правопорушень, які вчинив клуб протягом дев'яти сезонів (кампанії 2009/10-2017/18).

Як зазначається, "містяни" задля того, аби штучно завищувати доходи, почали укладати фіктивні договори з комерційними партнерами та контрагентами.

Розслідування встановило, що партнери виплачували лише частину коштів, які були прописані у контракті, а решту суми покривала компанія-власник клубу "Abu Dhabi United Group Investment & Development Ltd" (ADUG).

Також у цій справі фігурує компанія "Fordham", котра співпрацювала з футбольним колективом та викуповувала права на використання зображень гравців клубу, використовуючи фіктивні циклічні схеми.

Слідство з'ясувало, що завдяки цим схемам Манчестер Сіті штучно завищив свої доходи та зменшив відображені у звітності витрати більш ніж на 900 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 1 мільярда євро). Клуб протягом цього часу надав аудиторам та футбольним регуляторним органам неправдиві дані про своє фінансове становище.

Таким чином, англійський гранд, ймовірно, неодноразово порушив встановлені Прем'єр-лігою та УЄФА ліміти на витрати.

Окрім того, комісія повідомляє, що "містяни" під час розслідування порушували зобов'язання щодо співпраці та добросовісної взаємодії з лігою. Йдеться про те, що клуб перешкоджав та намагався зупинити слідчі дії.

Нагадаємо, напередодні видання The Athletic проінформувало, що Манчестер Сіті визнали винним за 114 зі 115 пунктів фінансових порушень.

Медіа зазначило, що ця справа може закінчитися для команди штрафом або позбавленням титулів. Натомість сам клуб заявив, що буде оскаржувати це рішення.